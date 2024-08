- Después de las actuaciones, Nina Chuba encuentra tranquilidad rápidamente.

Nina Chuba, vocalista originaria de Hamburgo, se relaja sin esfuerzo después de un show electrizante en un concierto. "Actúo, me retiro a los camerinos, me quito los pendientes, me meto a la ducha y voilà, soy Nina de nuevo, pasando tiempo con mi gente", compartió la joven de 25 años con la agencia Deutsche Presse-Agentur en Hamburgo. No lleva una euforia persistente después de los shows.

Nina Chuba prefiere una vida tranquila después de los shows

"Actuar en el escenario es genial, pero he descubierto que es más saludable relajarse después del show, evitar estar en ese 'modo de actuación'. Solo relájate", expresó.

Su método favorito para relajarse es en su cómodo sofá. "Noches con una deliciosa cena casera y una película interesante, o de vacaciones, eso es cuando realmente me relajo".

Hamburgo concluye su exitosa Gira Open-Air por Alemania

Nina Chuba actualmente está de gira en venues al aire libre por Alemania. Actuará en Bochum el 24 de agosto y en Hamburgo en la Trabrennbahn el 25 de agosto. Actualmente está trabajando en su segundo álbum, con lanzamientos recientes de "Nina" y "80qm".

Afirma haber vendido 1.7 millones de registros, sus videos musicales han obtenido millones de vistas y tiene una impresionante cantidad de 880,000 seguidores en TikTok.

Nina Chuba en TikTok

Después del concierto, Nina Chuba disfruta pasando tiempo con su gente, hablando sobre los eventos del día y compartiendo una risa.

Después de completar su exitosa Gira Open-Air por Alemania, Nina Chuba planea celebrar con sus seres queridos en Hamburgo.

Lea también: