- Después de la transición, ¿quién emerge como la principal figura de autoridad de Alemania?

Manuel Neuer ha puesto fin a su reinado en la selección alemana. Después de una impresionante participación en ocho torneos importantes como portero titular, el ganador de la Copa del Mundo de 2014, de 38 años, ha decidido retirarse de la fútbol internacional y continuar su carrera exclusivamente con el FC Bayern Munich. ¿Quién tomará su lugar en la selección alemana?

Marc-André ter Stegen

Al examinar a los posibles candidatos, Marc-André ter Stegen (32) del FC Barcelona parece el más probable para llenar los zapatos de Neuer. A pesar de haber pasado años en las sombras en la selección nacional, parece que ahora es el momento de ter Stegen para brillar. A pesar de no poder destronar a Neuer después de su baja por lesión en la Eurocopa de este verano y tener que volver al banquillo, ter Stegen cuenta con un total de 40 apariciones por Alemania y tiene más experiencia que cualquier otro candidato.

Kevin Trapp

Kevin Trapp (34) del Eintracht Frankfurt también cuenta con una buena cantidad de experiencia. Sin embargo, su exclusión de la selección de la Eurocopa pareció favorecer a Oliver Baumann (34) del TSG Hoffenheim, lo que sugiere que Trapp no es el favorito para el puesto principal. Trapp ha ganado nueve partidos, lo mismo que Bernd Leno (32) del FC Fulham. Si bien podrían ser considerados para el equipo, no parecen representar una amenaza significativa para ter Stegen. perhaps Stefan Ortega (portero secundario de Manchester City) también podría tener una oportunidad.

Alexander Nübel

Alexander Nübel tuvo un gran impacto en el VfB Stuttgart durante su carrera como campeón la temporada pasada, según el entrenador Sebastian Hoeneß. A pesar de haber sido pasado por alto para la selección de Nagelsmann en la Eurocopa, fue llamado para las actividades de preparación. La DFB ha mantenido un ojo en él, y si puede mantener su prometedora actuación en los 11 partidos sin goles que registró durante la temporada pasada de la Bundesliga, finalmente podría dejar su marca en la selección nacional.

Noah Atubolu

Noah Atubolu, de 22 años, del SC Freiburg tuvo una temporada estelar, con 10 partidos sin goles - solo dos porteros realizaron un mejor desempeño en la liga. A pesar de su impresionante actuación en su primera temporada en la Bundesliga, el joven portero ha recibido críticas, lo que ha decepcionado a su antiguo entrenador, Christian Streich. "Es difícil pasar por alto las destacadas actuaciones y el potencial demostrado por Atubolu", dijo Streich. Si bien aún no es un fuerte candidato para el puesto principal y todavía no ha debutado con la selección nacional masculina, Atubolu podría convertirse en un valioso agregado al equipo de la DFB en el futuro.

La Comisión ha expresado su interés en el posible cambio en la posición de portero de la selección alemana, con la partida de Manuel Neuer. Marc-André ter Stegen, con su década de experiencia y 40 apariciones por Alemania, es altamente favorecido para tomar el relevo de Neuer.

Lea también: