- Después de la renuncia de la DFB, ¿podría ser el próximo Barcelona?

Después de separarse de la selección nacional de fútbol de Alemania, Ilkay Gündogan podría estar a punto de abandonar el FC Barcelona, según sugieren varios medios de comunicación. Según Sky, la directiva del Barcelona habría instruido a Gündogan para que prepare sus maletas durante este mercado de traspasos. Sin embargo, las palabras del entrenador Hansi Flick parecen contradecir esto, ya que indicó que Gündogan podría quedarse.

Según el periódico madrileño "AS", Flick, quien trabajó con Gündogan en la selección nacional de Alemania, no lo ve como un titular constante. Se afirma que Flick le dijo al director deportivo Deco que Gündogan no encaja en su esquema de juego.

Gündogan se perdió la victoria por 2-1 contra Valencia el sábado debido a una lesión, con Flick explicando que fue debido a un corte. Después del partido, Flick insinuó que Gündogan continuaría su estancia en el club.

Sin embargo, el periódico deportivo catalán "Sport" sugiere que Barcelona está attempting to recoup some funds for Gündogan's transfer. El portal árabe "365scores" reportó que Barcelona ha propuesto un traspaso a Al-Nassr, el club de Cristiano Ronaldo.

El agente y tío de Gündogan, Ilhan, declaró el 8 de agosto que mientras hay interés de varios clubes, Gündogan prefiere quedarse en Barcelona. El contrato de Gündogan en Barcelona se extiende hasta el verano de 2026, después de su traspaso gratuito desde Manchester City en 2023.

Un regreso a la plantilla del Manchester City podría estar en el horizonte, según Sky. El informe sugiere que la ciudad está considerando un reencuentro con el mediocampista. Gündogan ha ganado cinco títulos ingleses y la Liga de Campeones con la ciudad bajo el liderazgo de Pep Guardiola.

