Después de la polémica elección presidencial de Venezuela, los expertos dicen que los resultados del gobierno son una "improbabilidad estadística"

A petición de CNN, varios expertos analizaron los resultados ofrecidos tanto por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) alineado con el gobierno como por la plataforma de la oposición Comando Con Venezuela. Los expertos concluyen que los números que parecen mostrar a Maduro como ganador son estadísticamente improbables. Los datos Released by the team of opposition presidential candidate Edmundo González Urrutiamatch “matemáticamente y estadísticamente”, dicen los expertos.

¿Cuán verificables son los datos presentados por cada una de las partes? Aunque las autoridades electorales y judiciales de Venezuela anunciaron la victoria de Nicolás Maduro, no han mostrado resultados detallados y registros electorales para respaldarlo.

En contraposición, la oposición publicó en un sitio web el recuento del 83.50% de los registros de votación, un resultado que también ha sido verificado por organizaciones civiles e medios de comunicación independientes.

Aquí está el desglose:

Lo que dice el CNE

A primera hora de la mañana del lunes 29 de julio, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. Según los datos de esa organización, con el 80% de los registros contados, el presidente había obtenido el 51.20%, es decir, exactamente 5,150,092 votos. En ese mismo primer boletín, el CNE dio segundo lugar a Edmundo González con el 44.2%, exactamente 4,445,978 votos.

Según el CNE, la suma de los votos de todos los otros candidatos presidenciales representaba “462,704 de los votos, equivalente al 4.06%”.

Pero eso es un desglose altamente improbable, dicen los expertos. “Hay alrededor de una posibilidad en 100 millones de que esta patrón en particular ocurra al azar”, dijo Andrew Gelman, profesor de Estadística y Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, en una publicación analizando los números recopilados del primer informe del CNE.

Gelman realizó una simulación matemática con un modelo de probabilidad y concluyó: “Un millón de simulaciones y nunca funciona esta redondeo”.

David Arroyo Fernández, profesor universitario, economista certificado y estadístico del Colegio de Economistas de Madrid, llegó a la misma conclusión cuando fue consultado por CNN. Después de un análisis matemático, Arroyo dice: “Una probabilidad tan baja —que las cifras tenían un solo decimal— ‘aconseja’ asumir parcialidad o sesgo en los resultados”.

Para John Magdaleno, científico político y director de la consultora de asuntos públicos Polity, las inconsistencias aparecen en lo que el CNE ha presentado — aún no ha publicado los resultados electorales de cada estación de votación, como lo manda la ley venezolana — así como en las cifras.

Magdaleno destacó cuatro problemas técnicos en el primer boletín del CNE: primeramente, no se anunció el número absoluto y relativo de votos nulos; segundo, los votos de todos los candidatos presidenciales, excepto los de González Urrutia y Maduro, se totalizaron “en lugar de presentarlos separadamente, como es usual”; y tercero, las frecuencias se presentaron con un solo decimal, “lo que no es común”. Cuarto, con el 80% de los votos contados, la agencia declaró una tendencia irreversible a favor de Maduro, aunque la diferencia reportada fue de más de 704,000 votos y al menos 2,300,000 votos remained to be counted.

El viernes 2 de agosto, el CNE publicó un segundo boletín que indicaba que, después de procesar el 96.87% de los votos, Maduro había obtenido el 51.95% de los votos mientras que González Urrutia alcanzaba el 43.18%. Tampoco hicieron público los datos que respaldan este boletín.

“Los datos publicados por el CNE no son auditables porque son datos generales de participación y candidatos, pero no los datos desglosados o la base de datos para entender cómo llegaron al cálculo”, dijo Eugenio Martínez, director del portal Votoscopio, a CNN. Además, “el primer boletín está redondeado a la primera decimal, que es aritméticamente imposible que suceda”, dijo.

John Magdaleno señaló que, ya que el segundo boletín anunció un total de 12,335,884 votos válidos, “sigue que en el primer boletín había más de 2,300,000 votos por contar”. Esto, según Magdaleno, confirma “la inconsistency central del primer boletín”: no había una tendencia irreversible.

Los números de la oposición

El viernes 2 de agosto, la oposición lanzó una base de datos que ha estado actualizando.

Hasta el miércoles 7 de agosto, cuando se escribió este artículo, la base de datos contenía el 83.50% de las actas (25,073) de un total de 30,026 estaciones de votación. Según estos datos, Edmundo González habría ganado las elecciones con 7,303,480 votos (67%), mientras que Maduro habría quedado en segundo lugar con 3,316,142 votos (30%) y los otros candidatos solo habrían obtenido 267,640 votos (2%).

“Si se descarga la base de datos, se puede hacer un análisis de cómo llegan al anuncio global de votación que hacen y por eso los datos de la oposición son verificables y los del CNE no”, dijo Martínez.

En efecto, los datos del sitio web de la oposición se pueden descargar y contienen los datos de votación desglosados con enlaces que dirigen a imágenes de los minutos escaneados.

Para verificar que un registro electoral es válido, debe tener un código QR, los votos desglosados por candidato y las firmas de los representantes de los partidos, un representante del cuerpo electoral y otro de los testigos electorales que participaron por sorteo.

El profesor David Arroyo Fernández, del Colegio de Economistas de Madrid, realizó un estudio estadístico de los datos publicados por la oposición y concluye que “es muy poco probable” que hubieran tenido suficiente tiempo “para haber creado una distribución de votos con estas características en solo unos pocos días” si no fueran los datos reales, por lo que “matemáticamente y estadísticamente los datos [de la oposición] encajan en términos de números y precisión mostrada”.

El analista John Madgaleno señala que “la oposición ha presentado más información detallada y verificable sobre el resultado de la elección presidencial que el organismo a cargo de la administración del evento electoral”.

El lunes 5 de agosto, la Fiscalía General de Venezuela inició una investigación criminal contra el candidato González Urrutia y la líder de la oposición María Corina Machado por “la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar alarma, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación delictiva y conspiración”.

La agencia afirmó que la acusación está relacionada con la llamada que hicieron los líderes de la oposición en un comunicado a las fuerzas militares y policiales para que “estén del lado del pueblo”. También los acusa de “anunciar falsamente un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral”.

Varios medios y organizaciones internacionales analizaron la base de datos ofrecida por la oposición venezolana. Una de ellas fue la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia.

Según esta organización, “el cálculo de la participación electoral que se encuentra en la base de datos es consistente con los datos presentados por el CNE venezolano”. Después de analizar la información contenida en la base de datos, la MOE valida los resultados que dan a González Urrutia como ganador.

La Agencia Associated Press (AP) procesó casi 24,000 imágenes de papeletas electorales Released by the opposition, representing the results from 79% of the voting machines. Each coded sheet of votes counts in QR codes, which AP decoded and analyzed programmatically, resulting in tabulations of 10.26 million votes.

According to those calculations, opposition candidate Edmundo González received 6.89 million votes and Maduro obtained 3.13 million.

The same conclusion was reached by media outlets such as The Washington Post, The New York Times and El País, which made their own analyses of the data released by Venezuela’s majority opposition and concluded that the information supports González Urrutia’s victory over Maduro.

¿Cómo obtuvo la oposición estos registros?

Milhares de voluntarios participaron en el proceso electoral del 28 de julio. La instrucción, que María Corina Machado misma reiteró ese domingo después del cierre de las urnas, fue quedarse en los centros de votación hasta obtener una copia de los registros impresos. Estos fueron luego transferidos a un lugar seguro, acompañados por miembros del partido de la oposición que buscaban garantizar la seguridad de los testigos.

¿Qué pasa con el porcentaje de registros que la oposición no pudo acceder? ¿Podrían cambiar el resultado? Aunque el 100% de los votos contenidos en los registros faltantes fueran favorables a Maduro, la cuenta, según los datos publicados por la oposición, probablemente aún daría a González Urrutia la victoria.

Marina Lacalle, profesora de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, está de acuerdo. “Teniendo en cuenta que la elección presidencial en Venezuela se resuelve por mayoría relativa, es muy difícil revertir una tendencia de casi el 70% de los votos”, le dijo a CNN.

“Por otro lado, sería necesario ver de qué áreas geográficas (y con qué características sociodemográficas) son visibles y contadas las votos faltantes. Como se puede ver en los datos proporcionados por los votos publicados, Maduro habría obtenido más votos en aquellos sectores que son más vulnerables en términos socioeconómicos, como ha sido el caso en elecciones anteriores”, agregó Lacalle.

¿Qué pasará ahora?

El Tribunal Supremo de Justicia, el organismo que responde al partido gobernante, le dio al CNE tres días para presentar los votos. El plazo se cumplió el lunes y, según el organismo judicial, el CNE entregó lo solicitado y comenzó un proceso pericial que incluye citaciones para los 10 candidatos presidenciales, incluyendo a Maduro y González Urrutia. El miércoles, González Urrutia anunció en sus redes sociales que no asistiría porque estaría en “una situación de absoluta indefensión”.

