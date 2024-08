Jessica Haller extiende sus buenos deseos desde la facilities mйdicas - Después de la operación, su salud está "excepcionalmente bien".

Jessica Paszka-Haller (34) recently shared an update on Instagram following her successful spinal surgery. On August 21st, she posted a hospital picture with the caption, "All good."

She then expressed her gratitude on her husband Johannes Haller's (36) Instagram story, saying, "Thank you so much for all the messages, well-wishes, and support. I was overjoyed to receive everyone's kindness!" Johannes added, "Jessica just woke up an hour ago, and the doctor told us the surgery went fantastically well. She'll have an excellent outcome! She sends her love and thanks everyone."

"La recuperación de Jessica va muy bien"

Johannes mentioned that Jessica was treated by a "especialista en columna" en una clínica de Colonia, donde encontraron "personas increíblemente capacitadas y maravillosas". En unos días, Jessica podría compartir más detalles sobre el progreso de su cirugía, pero hasta ahora parece prometedora. "Jessica se está recuperando bien, aún un poco somnolienta por la anestesia, pero estoy algo celoso de su próximo sueño reparador", escribió el influencer en su perfil de Instagram.

Parece que Jessica ha lidiado con dolor de espalda crónico durante mucho tiempo, y la cirugía debería aliviarlo ahora. Antes de la operación, habló abiertamente sobre sus preocupaciones y expectativas en relación con la fusión espinal (spondylodesis) en sus plataformas de redes sociales. El objetivo era fortalecer su columna vertebral fusionando las vértebras. El dolor provenía de una vértebra que se había desplazado y comprimía sus nervios.

Jessica ganó popularidad en 2017 como Jessica Paszka a través de la cuarta temporada de RTL's "Die Bachelorette". Elegió al músico David Friedrich (34) como su pareja en la final. Sin embargo, más tarde conoció a su actual esposo, Johannes Haller, a través del programa de citas y comenzaron a salir en 2020. Se casaron al final de 2021 y dieron la bienvenida a su hija Hailey-Su en el mismo año.

La noticia de la exitosa cirugía spinal de Jessica ha sido ampliamente compartida, y ella agradeció a todos por sus deseos y apoyo en Instagram. Con la cirugía yendo fantásticamente bien, ahora está en el camino de la recuperación, ansiosa por compartir más actualizaciones pronto.

