- Después de la cena para la princesa Diana, Tim Mälzer renunció a su trabajo.

Tim Mälzer reflexiona sobre su impresionante carrera como chef, personalidad de la televisión y autor de libros de cocina a los 53 años. En una reciente "conversación profunda y clara" con NDR, reveló algunas experiencias poco agradables que enfrentó, incluyendo un papel indirecto jugado por la antigua pareja real británica, el rey Carlos III y Lady Diana.

Tim Mälzer: Cuentas impactantes en la charla de NDR

En la charla con los presentadores Aminata Belli y Aurel Mertz, Mälzer habló sobre experiencias impactantes que tuvo antes de su gran breakthrough como chef de televisión y propietario de restaurantes en la década de 1990. Después de completar su formación en el Hotel InterContinental de Hamburgo, trabajó como chef en el prestigioso Hotel Ritz de Londres. Renunció a ese trabajo relativamente rápido debido a las condiciones de trabajo inhumanas y una cena para la familia real británica.

En la charla de NDR, Tim Mälzer reveló violencia extrema detrás de escena: "Alguien fue quemado con un cuchillo caliente a mi lado porque no pelaba foie gras lo suficientemente rápido. Vi a alguien siendo pateado por seis personas porque eran molestos. Éramos racistas, sexistas, éramos todo lo que se pueda imaginar. Era horrible. Atacamos físicamente a personas que pensábamos que eran mentalmente inferiores. Fui cómplice solo por ver."

Renuncia después de la cena para Lady Di y el príncipe Carlos

La gota que colmó el vaso fue una cena para la familia real británica, "en Those days when it was still Di and Charles and all that." Después de la intensa cocina, el "Pen Pusher" jefe humilló al chef jefe frente a todos, reduciéndolo a lágrimas en el suelo.

Después de este incidente, Mälzer pensó, "This is not my cup of tea." Al día siguiente, fue con el chef jefe y renunció. Mälzer luego se quedó en Londres por un corto tiempo, trabajando para el legendario chef italiano Gennaro Contaldo antes de regresar a Alemania para continuar su carrera.

En la reveladora charla de NDR, Tim Mälzer describió una cultura de violencia extrema y discriminación dentro de la cocina, incluyendo casos de abuso físico y comentarios racistas y sexistas. Este ambiente tóxico finalmente lo llevó a renunciar después de una cena para Lady Di y el príncipe Carlos, donde witnessed la humillación y degradación de un chef colleague.

Enfrentado a un trato inhumano y falta de respeto en el ambiente de alta presión del Hotel Ritz, Tim Mälzer decidió dejar su puesto y continuar su carrera culinaria en otro lugar.

