- Después de la actuación, surgieron complicaciones para Harris en el camino a la Casa Blanca.

Al final del día, Kamala Harris brilla rodeada por un mar de globos blancos, rojos y azules. La vicepresidenta demócrata está rodeada por su familia en el escenario. Caen confeti, la música retumba desde los altavoces, miles de delegados aplauden y celebran. Es el final de cuatro días de convención del Partido Demócrata en Chicago, llenos de espectáculos estelares, declaraciones de amor y grandes emociones, todo para celebrar la nueva cara del Partido Demócrata y su candidato presidencial. Y para presentarla como una luchadora por el bien, una protectora de los débiles, incluso como una salvadora de América.

Pero el gran espectáculo y la excitación organizada de los demócratas no deben desviar la atención del hecho de que puede ser difícil para Harris defeatir a su oponente republicano, Donald Trump, en las elecciones de noviembre. La ex primera dama Michelle Obama advirtió en Chicago que el partido no debe volverse confiado: "No importa lo bien que nos sintamos esta noche o mañana o al día siguiente, va a ser una lucha difícil".

Los principales desafíos para Harris son:

Los problemas

La mujer de 59 años ha sido parte de la administración de Biden durante más de tres años y medio como vicepresidenta, compartiendo la responsabilidad del panorama político actual. "Hay problemas sin resolver, como la inmigración descontrolada", dice el Coordinador Transatlántico del gobierno alemán, Michael Link. Ironicamente, Harris fue responsable de combatir las causas de la migración en los últimos años, y es un tema crucial de la campaña en el que Trump tiene una ventaja.

Aunque la economía, el mercado laboral y la inflación están en buen estado, la opinión de la gente no lo refleja. Este es otro desafío significativo para Harris. Ahora debe encontrar formas de hacer propuestas creíbles sobre seguridad, migración y costo de vida, sugiere Link. Su tema principal de campaña, la lucha por los derechos al aborto, es uno que puede representar más efectivamente que Biden.

Desempeño

Como fiscal y senadora, Harris ha aparecido antes como una persona segura y confiada. Sin embargo, nunca encontró su ritmo en su papel de vicepresidenta. Fue menos visible en el papel desafiante, luchó por hacer un impacto, cometió errores y a menudo parecía insegura y rígida. Hasta hace poco, se la consideraba una carga adicional para Biden en su campaña, luchando con malas calificaciones de aprobación como él.

Desde que los demócratas eligieron a Harris como su nueva líder, su popularidad ha aumentado significativamente. Ahora lidera a Trump en las encuestas, otro logro importante. Sin embargo, desde que Biden renunció y fue catapultada a la cima, Harris solo ha aparecido en entornos controlados, con actuaciones coreografiadas y escenificadas. No ha dado entrevistas, realizado conferencias de prensa, visitado lugares políticamente sensibles ni pisado territorio desconocido.

El espectáculo de la convención del partido es el punto culminante actual de esta escenificación. En las próximas semanas, Harris tendrá que demostrar su valía en situaciones no completamente controladas por su equipo de campaña.

Hay rumores de que el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. podría retirarse de la carrera y respaldar a Trump. El hombre de 70 años ha anunciado un discurso para la tarde del viernes en Arizona, donde Trump también está haciendo campaña, para abordar el "momento histórico presente" y su "camino futuro". El equipo de campaña de Trump ha anunciado que el candidato llevará a un "invitado especial" a un mitin posterior. La compañera de fórmula de Kennedy, Nicole Shanahan, Recently ha insinuado la idea de una fusión con Trump.

Aunque Kennedy no es un serio contendiente en la carrera presidencial, con un promedio de alrededor del cinco por ciento en las encuestas, su retiro podría beneficiar a Trump al entregar votos cruciales en una carrera ajustada contra Harris. Si esto ocurre justo después de la gran convención demócrata en Chicago, también podría entorpecer el impulso de Harris.

