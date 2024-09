"Desprovisto de un piso, Zverev se derrumba después de una ruptura personal"

En el US Open, las sorpresivas eliminaciones de los principales contendientes abrieron una oportunidad inesperada para la ansiada primera victoria de Grand Slam, pero Alexander Zverev desperdició la oportunidad, sellando su destino con una decepcionante derrota en los cuartos de final ante Taylor Fritz. "No puedo creer que haya jugado así hoy", se quejó el alemán de 27 años. "No tuve ninguna sensación de dirección con mi raqueta, absolutamente ninguna. Nunca me había sentido así con mi revés antes, y espero no volver a sentirme así".

La eliminación en los cuartos de final del US Open marcó otra oportunidad perdida para el campeón olímpico de 2021 de obtener su primer título de Grand Slam. "No golpeé un solo buen golpe con mi drive, ninguno en absoluto", dijo Zverev. "En mi carrera, nunca me había sentido tan desconectado de mi golpe característico. Y en los momentos clave, no aparecí".

"Estaba conteniéndose"

Zverev cometió más errores con su drive que con su revés, y le faltó agresividad en todo su encuentro con Fritz, el número 12 del mundo. Zverev pareció más reacio en los momentos cruciales del partido, jugando pasivamente. En el desempate del primer set, Fritz se recuperó con seis puntos consecutivos: entregó tres ases, anotó dos ganadores directos y capitalizó en los errores de Zverev en los otros dos puntos.

La victoria del número 1 alemán en el segundo set no lo impulsó a nuevos niveles. Eventualmente, fue Fritz quien asumió el papel de mando, avanzando a su primera semifinal de Grand Slam.

"Parecía contenido hoy, como si estuviera conduciendo con el freno puesto", comentó el ex número 1 del mundo Boris Becker, ofreciendo análisis en Sportdeutschland.TV. "También parecía haber alcanzado su límite físico. Con Novak Djokovic y Carlos Alcaraz ya eliminados, la puerta final estaba abierta - y possibly, lo contuvo".

"Estoy superando eso"

El US Open presentó un camino factible para Zverev, una oportunidad de asegurar un título de Grand Slam codiciado. El campeón defensor Novak Djokovic de Serbia y el doble ganador de Grand Slam del año Carlos Alcaraz de España habían sido eliminados anteriormente en el torneo. Zverev estaba posicionado para entrar a las semifinales como favorito, dado sus pasados triunfos contra el número 1 del mundo Jannik Sinner de Italia en el US Open.

Así que otra campaña de Grand Slam concluyó sin título para Zverev, quien cayó corto en la final del Abierto de Francia de este año ante Alcaraz y llegó a las semifinales en el Abierto de Australia. "Aún no he ganado uno, y francamente, no me importa", dijo con amargura. "Tengo 28 años pronto, y el tiempo se me está acabando".

