- Desportivo en la final de hockey: "No hay mayor vergüenza"

El jugador holandés de hockey nacional Duco Telgenkamp lamenta su arrebato después de la victoria olímpica contra Alemania

Duco Telgenkamp, el jugador holandés de hockey nacional de 22 años, lamenta su arrebato después de ganar el oro olímpico contra Alemania. "No debería haber hecho eso, simplemente fueron las emociones", dijo. "No fue muy inteligente de mi parte volver con el portero. Quiero decir, ganamos y entonces no debería haber dejado que mis emociones me superaran".

Después del partido final, Telgenkamp se paró frente al portero alemán, Jean-Paul Danneberg, y se llevó el dedo a la boca. Luego tocó el casco de Danneberg. En respuesta, el delantero alemán Niklas Wellen corrió hacia la celebración holandesa para confrontar a Telgenkamp, lo que llevó a discusiones acaloradas.

También hubo críticas del entrenador nacional holandés, Jeroen Delmee. "Las emociones son parte del juego, pero aún necesita aprender algunas reglas internacionales de hockey, todavía es muy joven", dijo Delmee. "Nunca debes tocar a otro jugador, desafortunadamente, sus emociones lo superaron". Según Delmee, las declaraciones de Danneberg en los medios desencadenaron el error de Telgenkamp.

Telgenkamp confirmó esto: "Me molestó personalmente que Danneberg dijera que teníamos miedo de ellos". Antes de la final, Danneberg había dicho: "Entramos con el pecho fuera porque creo que los holandeses tienen miedo de nosotros".

Después del pitido final, Danneberg también condenó la acción de Telgenkamp. "Parece que se le fue un poco la mano. Mis condolencias por tal comportamiento poco deportivo", dijo el de 21 años. "Los fans lo abuchearon cuando recibió la medalla. No puede ser peor".

El entrenador alemán André Henning cree que la disputa intensa después de la final olímpica dramática no dañará permanentemente la relación entre los equipos nacionales de hockey de Alemania y Holanda. "También podremos superar esto y dar nuestras felicitaciones a los holandeses, después de todo, los felicitamos".

Las acciones de Duco Telgenkamp hacia el portero alemán fueron consideradas poco deportivas tanto por Danneberg como por Wellen. A pesar de ganar el oro olímpico, la respuesta emocional de Telgenkamp lo llevó a hacer un gesto poco deportivo hacia Danneberg.

Lea también: