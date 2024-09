Desorden y agitación en el Abierto de EE.UU.

Estrellas del tenis pasan horas extras en el US Open, a menudo trabajando más allá de la medianoche. Pocos espectadores pueden seguir su ritmo, ya que la salud de los atletas se resiente. La tensión es significativa, especialmente dada la incertidumbre del deporte. Alexander Zverev ostenta un título controvertido.

El jugador italiano Jannik Sinner disfrutó de la emoción de Nueva York a medianoche, siendo animado por aficionados bajo los focos en el Estadio Arthur Ashe por llegar a los cuartos de final del US Open. "Esto es increíble", exclamó. La energía nocturna en la mayor arena de tenis del mundo es algo especial. Sin embargo, también puede ser muy diferente. Cuando la olímpica china Zheng Qinwen concluyó recientemente el último partido femenino del US Open a las 2:15 AM, solo quedaban unos pocos aficionados en las gradas.

La comunidad del tenis ha estado discutiendo los efectos ilógicos y perjudiciales de las interminables guardias nocturnas durante mucho tiempo. Los organizadores de Nueva York habían esperado abordar este problema con una nueva regla. Sin embargo, Alexander Zverev también concluyó su partido de tercera ronda después de las 2 AM, lo que lo convierte en el segundo final más tarde en la historia del US Open. Antiguos jugadores y la unión de jugadores están preocupados.

"La programación del tenis es un desastre absoluto", refunfuñó el recientemente retirado jugador británico Andy Murray. "Es vergonzoso ver partidos que terminan a las 2, 3 o 4 AM". Él concluyó su crítica con un llamado a acción para las organizaciones profesionales y los organizadores de los Grand Slams: "Arreglarlo".

Nueva regla no aplicada

Este año, los organizadores del US Open introdujeron una nueva política de tiempo. Si un partido no ha comenzado a las 11:15 PM hora local debido a un partido anterior, ahora se puede cambiar a otra cancha. "Creo que es un buen comienzo", dijo la estrella estadounidense Coco Gauff, quien había quejado anteriormente sobre partidos tardíos: "Creo que definitivamente no es saludable, y no es justo para aquellos que tienen que jugar tan tarde porque desbarata su horario".

Sin embargo, la nueva regla aún no se ha implementado en Nueva York - el partido de tercera ronda de Aryna Sabalenka solo comenzó después de la medianoche a las 12:07 AM, tras su solicitud de jugar en el Estadio Arthur Ashe en lugar de una arena más pequeña. "Las decisiones deben tomarse antes sobre cuándo se cambian las canchas. Se necesita más previsibilidad sobre cuándo juegan los profesionales", dijo Romain Rosenberg de la unión de jugadores PTPA.

Según los datos de PTPA, el número de partidos nocturnos en los Grand Slams ha duplicado desde 2018. La posibilidad de que un jugador sufra una lesión durante un partido tardío es un 25% más alta. "La salud de los jugadores debe ser más importante", exige Rosenberg. "No es de extrañar que los jugadores se retiren de los torneos, se cansan y se lesionan. El agotamiento físico y mental es real".

Zverev en el partido más tarde

Cuando los profesionales en Nueva York juegan hasta las 2 AM, por lo general no llegan a la cama hasta las 5 AM después de los tratamientos, apariciones en los medios y el viaje a Manhattan. Pero puede ser incluso más tarde. En este año's French Open, un partido de cinco sets entre Novak Djokovic duró hasta las 3:07 AM. El récord del partido más tarde en la historia del tenis lo ostentan Lleyton Hewitt y Marcos Baghdatis, que jugaron hasta las 4:34 AM en la final del Abierto de Australia de 2008. Alexander Zverev participó en el partido más tarde jamás, que duró hasta las 4:55 AM, en Acapulco, México.

" No necesito más récords", bromeó el natives de Hamburgo después de su turno de noche en el US Open. "Quizás las sesiones nocturnas podrían comenzar antes. Pero no tienes control sobre eso. Los partidos anteriores fueron largos. No hay mucho que el torneo pueda hacer al respecto, y no es justo culpar a nadie".

Los organizadores argumentan que ya es difícil para los espectadores de Nueva York llegar al lugar en el este de Queens a las 7 PM debido al trabajo. La sesión nocturna comienza con dos partidos iniciados en dos canchas. El US Open se enorgullece de garantizar la igualdad de género en la programación, a diferencia del French Open. "Es parte del atractivo", dijo Lew Sherr, CEO de la asociación de tenis de EE. UU. "Es algo que nuestros fans aman", agregó, refiriéndose al apodo de Nueva York. "Es la ciudad que nunca duerme". Ni siquiera durante el tenis.

Las discusiones en curso en la comunidad del tenis destacan las preocupaciones sobre el impacto de los partidos nocturnos en la salud de los jugadores durante los torneos de Grand Slam, como el US Open. Los aficionados y los antiguos jugadores, incluyendo a Andy Murray, han criticado la programación de partidos que a menudo terminan a las 2, 3 o 4 AM.

Lea también: