- Desolado rendimiento final: jugadores de balonmano pierden la corona de oro

La selección alemana de balonmano no pudo coronar su impresionante carrera olímpica con una medalla de oro, cayendo en una final unilateral contra los campeones del mundo Dinamarca en un rendimiento humillante. Después de victorias sensacionales en el torneo contra los campeones europeos Francia y el equipo boga España, el equipo del entrenador Alfred Gislason fue completamente superado, cayendo 26:39 (12:21).

Esta fue la mayor derrota en una final olímpica jamás registrada. Los sueños de medalla de oro de Alemania fueron destrozados por un rendimiento defensivo desastroso, con el conjunto estelar de Dinamarca, liderado por el jugador del año mundial Mathias Gidsel, capaz de pasear a través de la defensa alemana a su antojo.

A pesar de la derrota final amarga, Juri Knorr y sus compañeros aseguraron a la Federación Alemana de Balonmano el mayor éxito en la historia reciente, siguiendo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el triunfo en el Campeonato del Mundo de 2007 en casa y el título del Campeonato Europeo de 2016. Ganar la plata con el equipo olímpico más joven de la historia tiene a la federación soñando con un futuro glorioso, a pesar de que el juego contra Dinamarca dejó una impresión diferente. Frente a alrededor de 27,000 aficionados en el caldero de Lille, Juri Knorr fue el máximo goleador alemán con seis goles.

La última victoria olímpica de Alemania fue en 1980

Dinamarca, liderada por el jugador estrella Gidsel de Berlin's Füchse, reforzó su dominio en el balonmano mundial con su segundo oro olímpico después de 2016 en Rio. Con victorias posteriores en el Campeonato del Mundo de 2019, 2021 y 2023, este es su quinto triunfo en un torneo importante en los últimos ocho años.

Para Alemania, sin embargo, el éxito del equipo de Alemania Oriental en 1980 en Moscú remains the only title won by a hall handball team. In 2004 in Athens, the team led by Stefan Kretzschmar had to settle for silver against Croatia. Eight years ago in Rio, goalkeeper Andreas Wolff and his teammates won bronze.

Pobre defensa, pobre ataque

Después de la épica victoria en los cuartos de final contra Francia, el equipo DHB creyó en una medalla de oro. El milagro de seis segundos en Lille, donde el portero Renars Uscins salvó al equipo alemán con la bocina final, se suponía que inspiraría a todo el equipo. Pero en la final contra Dinamarca, los nervios fallaron.

Dinamarca marcó desde casi todas las posiciones a su antojo, con una tasa de eficacia del 90% en la primera mitad. Su defensa también causó grandes problemas al equipo DHB. El joven equipo alemán parecía nervioso y no podía encontrar una manera de romper la defensa danesa. "Tenemos que trabajar en esto", exigió Gislason, mientras su equipo se retrasaba 5:10 después de numerosos errores.

Los aficionados alemanes intentaron entreten

