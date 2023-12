Desnudos, mojigatos y swingers. Hedonismo II se adapta a la era pandémica

Paseando desde la casa adosada que la empresa de mi marido Javier le alquiló en Negril, un paraíso vacacional bordeado de cocoteros, los esquivábamos en la playa de Seven Mile, frente al complejo, jugando una partida de petanca en cueros antes del mediodía o zambulléndose en el agua turquesa para bañarse desnudos.

A veces, nos los encontrábamos subiendo a un catamarán de buceo desde la playa, sin una puntada de ropa a la vista.

Los gritos de júbilo que a veces oía de los huéspedes del complejo cuando pasaba por la playa durante lo que más tarde supe que se llamaba el "lavado de coches" -imaginen una versión en la que los humanos son a la vez los coches y los fregadores, sólo hay que añadir jabón- tenían el efecto de hacer que mi vida pareciera bastante inhibida en comparación.

Y una vez, cuando pasamos la noche en Hedonism II después de que la empresa de mi marido nos evacuara a sus edificios más seguros durante un huracán, me sorprendió lo "normal" que parecía todo el mundo, a pesar de ir disfrazados de colegialas sexys y directores traviesos por el tema de la noche. ("¿Hedo baby?", me preguntó una traviesa colegiala en la cola del bufé, señalando mi barriguita de siete meses, rompiendo el hielo y haciéndome gracia).

De hecho, Hedonism II -donde el mantra es "Be Wicked for a Week"- no es un complejo turístico cualquiera. Un imán para nudistas, swingers y amantes del sol que buscan unas vacaciones tropicales relajadas en las que el juicio no forme parte del paquete, es uno de los complejos todo incluido más antiguos y populares de Jamaica.

Así que cuando me enteré de que iba a reabrir el 1 de julio (el complejo cerró el 21 de marzo cuando Jamaica cerró sus fronteras a los viajeros entrantes) en medio de una pandemia en la que el distanciamiento social se ha convertido en la norma, tenía que saber cómo iba a ser eso.

Me fui de Jamaica en 2016 y ahora vivo en Florida, así que no podía simplemente pasear por el resort para averiguarlo. Las nuevas políticas "Party Safely" del hotel están publicadas en su sitio web e incluyen "medidas preventivas" como "el cumplimiento del distanciamiento social obligatorio en todas las áreas comunes", "la toma de temperatura mediante sensores infrarrojos" y "el saneamiento constante."

Pero yo quería saber más.

Así que hablé por teléfono y por correo electrónico con el propietario de Hedonism II, Harry Lange, que compró la propiedad en 2013 y estaba in situ en el hotel de Negril, para averiguar cómo el lugar donde la gente puede ser perversa durante una semana volvía a abrir en estos tiempos cambiados.

Nuevos protocolos en uno de los complejos originales de todo incluido de Jamaica

Muchas de las nuevas medidas del complejo están en consonancia con los nuevos protocolos hoteleros de la época de la pandemia en todo el mundo.

"Cuando llegan, les damos a todos botellas de desinfectante de manos de la marca Hedo y una mascarilla en la habitación", explica Lange, de 68 años, ex gestor de fondos de inversión que creció en Michigan y visitó el complejo por primera vez como huésped ocho años antes de comprarlo. El complejo también toma diariamente la temperatura a todos los empleados y a todos los huéspedes a su llegada.

Explicó que en la cola del bufé del restaurante principal, que solía ser de autoservicio, ahora hay marcadores de distanciamiento social en el suelo que ayudan a garantizar un espacio seguro, y el personal del complejo sirve la comida a los huéspedes.

La mayoría de los espacios públicos del establecimiento están al aire libre, y sólo se exigen máscaras en el vestíbulo del hotel y en la boutique del complejo, donde se venden diversos juguetes sexuales y disfraces.

Hasta el momento, ningún huésped del Hedonism II ha dado positivo mientras se encontraba en la propiedad ni ha tenido que pasar la cuarentena en el lugar, según Lange.

"Todas las personas con las que he hablado han dado negativo en sus pruebas en casa y algunas también se han sometido a ellas a su llegada al aeropuerto. Yo personalmente he dado negativo en cinco pruebas. Aquí todo el mundo se preocupa por su salud", afirmó Lange.

El complejo ha reservado 20 habitaciones en los límites de la propiedad para ponerlas en cuarentena en caso de que alguien enferme o presente síntomas durante su estancia.

"En la segunda quincena de junio vinieron dos inspectores del gobierno para establecer los protocolos", me dijo Lange. "En ese sentido, no somos diferentes de los demás complejos".

Pero Hedonism II, que abrió en 1976 como Negril Beach Village (donde el lema era "Sea hedonista durante una semana", según Lange) como una de las primeras propiedades todo incluido de la isla, sí difiere de otros complejos estándar del Caribe en algunos aspectos dignos de mención.

Un "estilo de vida" tropical

Hedonism II es un hotel de 280 habitaciones con todo incluido frente al mar que atrae a huéspedes de todo el mundo, sobre todo estadounidenses y canadienses, seguidos de europeos, según Lange.

"Es un resort de estilo de vida", dice Lange, utilizando la jerga preferida para swinger o "consensualmente no monógamo", a la que Psychology Today se refiere como "un término general que abarca el poliamor, el intercambio de parejas y otras formas de relaciones éticamente 'abiertas'".

"Creemos que alrededor de un tercio de los invitados se identifican como swingers, un tercio podrían ser exhibicionistas o voyeurs y un tercio no lo son: son más bien nudistas que quieren broncearse", explica Lange.

Lange, que se identifica como swinger y reconoce que el sexo en público tiene lugar en lugares como la zona de la piscina nudista y algunos otros puntos autorizados para el PDA en todo el complejo, dijo que el personal del complejo no está verificando las relaciones entre los huéspedes para asegurarse de que las personas que se acaban de conocer no se están acercando demasiado en la era del distanciamiento social.

"He estado en la piscina todos los días desde el 11 de julio y no he presenciado a ninguna pareja enrollándose con parejas que acaban de conocer. Por supuesto, podrían estar yendo a las habitaciones de los demás", dijo Lange.

Antes de la pandemia, la mayoría de los huéspedes venían como parejas en grupos organizados, a menudo con personas con las que ya habían estado de vacaciones en el complejo. La mayoría de los grupos se han cancelado desde el brote de Covid-19, y la gente viene sobre todo como una sola pareja o dos parejas juntas, dijo Lange.

"La mayoría de las relaciones sexuales son con las propias parejas de la gente", afirmó. "Eso no me preocupa más que las personas que bailan juntas o celebran juntas una fiesta en la piscina".

Se acabaron las fiestas de la espuma y los lavados de coches

Pero el centro turístico ha puesto en marcha muchos protocolos nuevos -y cancelado actividades- para garantizar la seguridad de los huéspedes y el personal durante la pandemia de coronavirus. Ciertos eventos que eran característicos del complejo antes de la pandemia han quedado en suspenso en tiempos de Covid-19.

Por el momento, según Lange, las fiestas de la espuma (fiestas de baile con espuma) ya no se celebran debido a la aglomeración y la proximidad. Del mismo modo, el "lavado de coches" "no es una buena actividad para el distanciamiento social", dijo.

"No queremos que la gente se vea obligada a acercarse a alguien en contra de su voluntad", explica Lange. "Así que si quieren estar a dos metros de distancia, es fácil hacerlo".

La gente "en el estilo de vida" se refiere con frecuencia a participar en actos sexuales como "juego". Y actualmente, la "sala de juegos" principal de Hedonism II -completa con colchones y sofás, una ducha de cristal de estilo exhibicionista en su centro, un dispensador con preservativos gratuitos en una zona llamada la mazmorra y cubículos donde los huéspedes pueden guardar su ropa al entrar (la desnudez es obligatoria en el interior, y un guardia de seguridad se asegura de que sólo las parejas o los solteros escoltados por una pareja puedan entrar)- está cerrada, dijo Lange.

Una zona de juegos junto a la piscina, más pequeña y sin vigilancia, a la que los huéspedes han bautizado como "Happening Hut", está al aire libre, sólo tiene capacidad para unas pocas personas y permanece abierta, dijo.

El grupo de animadores de la casa, que ofrecía desde cabaret hasta espectáculos fetichistas, sigue haciéndolo, pero con máscaras que les cubren la nariz y la boca. Y la piscina nudista del complejo sigue siendo el lugar donde los huéspedes se reúnen para jugar o tomar un cóctel junto a la piscina.

Las señales y los protocolos del complejo fomentan el distanciamiento social, pero en gran medida depende de los huéspedes mantener las distancias, afirma Lange.

Cuando se le preguntó si estaba siendo irresponsable al permitir el contacto cercano en su complejo, con la posibilidad de propagar el virus, Lange dijo que Hedonism II sigue los mismos protocolos de seguridad exigidos por los inspectores del gobierno que los demás complejos turísticos de Jamaica y ha pasado todas las inspecciones. Todas las zonas de asientos están espaciadas de forma segura, todas las habitaciones tienen límites de capacidad y "no hay lugares donde haya grupos de personas en espacios reducidos", afirmó.

"Estoy muy seguro de que estamos más seguros que en cualquier otro lugar en el que haya estado en los dos meses que viajé por Estados Unidos, del 9 de mayo al 10 de julio", afirmó.

Cómo reabrió Jamaica en tiempos de Covid-19

Jamaica reabrió sus fronteras el 15 de junio tras cerrarlas en marzo, y actualmente el gobierno jamaicano exige a todos los posibles visitantes que se registren en el sitio web Visit Jamaica para obtener una autorización de viaje obligatoria.

La isla actualizó recientemente sus normas sobre las pruebas de Covid-19 para las llegadas de lugares con infección generalizada. A partir del 20 de agosto, los mayores de 12 años procedentes de Estados Unidos, Brasil, la República Dominicana y México deberán presentar una prueba de PCR Covid-19 negativa de un laboratorio acreditado solicitada en los 10 días anteriores a su llegada a la isla para recibir la autorización de viaje y volver a mostrar la documentación de la prueba a su llegada.

Esta lista está sujeta a revisión y cambios. Actualmente, las llegadas desde Arizona, Florida, Nueva York y Texas deben presentar los resultados de las pruebas.

En los tres aeropuertos internacionales de Jamaica, Montego Bay, Ocho Ríos y Kingston, los exámenes de salud, las evaluaciones de riesgo y los controles de temperatura a la llegada determinan si los visitantes necesitan una prueba Covid-19 in situ o pueden dirigirse directamente a su hotel.

Los visitantes que se alojen en hoteles y complejos turísticos situados en los dos "corredores turísticos" de Jamaica señalados por el gobierno deben permanecer en la propiedad durante toda su estancia.

"Al reabrir nuestra industria turística, tuvimos que asegurarnos de que lo hacíamos de forma segura, no sólo para los turistas que llegaban, sino para todos los jamaicanos y, en particular, para los trabajadores del sector", declaró Donovan White, Director de Turismo de la Oficina de Turismo de Jamaica, en una entrevista telefónica.

El turismo es la primera industria de Jamaica, ya que aporta el 9,5% del PIB directo del país y alrededor del 34% de forma indirecta.

"Todos nuestros productos turísticos [hoteles, restaurantes, transportes, atracciones, etc.] tuvieron que ser evaluados, revisados y certificados conforme a los protocolos de Covid antes de su reapertura", confirmó White, al ser preguntado por Hedonism II. White no respondió directamente a las preguntas sobre el contacto íntimo en un complejo turístico conocido por atraer a swingers.

"Tenemos un producto turístico muy diverso, todos los operadores de nuestro espacio turístico están obligados a aplicar nuestros protocolos nacionales de turismo", declaró. "Se han desarrollado a partir de más de 20 países como puntos de referencia. Hemos podido garantizar que todos nuestros trabajadores del sector están debidamente formados en el protocolo".

Jamaica ha registrado más de 56.000 llegadas de visitantes internacionales desde la reapertura del país el 15 de junio, según los datos sobre turismo compartidos con la CNN.

La isla, que tiene una población de casi tres millones de personas, había registrado 14 muertes por Covid en total, con 1.106 casos positivos confirmados hasta el 16 de agosto, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins que CNN utiliza para rastrear las infecciones.

Algunos huéspedes que repiten en Hedonism II se replantean sus planes

Para comprender mejor cómo sopesaban sus opciones los huéspedes que pensaban visitar el complejo durante la pandemia, me uní a un grupo cerrado de Facebook con casi 15.000 miembros para pedir opiniones a personas que habían visitado Hedonism II desde su reapertura o que tenían planeados próximos viajes. Hablé con 10 huéspedes, cuatro de los cuales habían visitado el complejo desde el 1 de julio.

El consenso general de las personas con las que hablé que habían estado en el complejo desde su reapertura era que, aunque las cosas han cambiado, en consonancia con los tiempos de Covid, se deja a los huéspedes que tomen sus propias decisiones sobre cómo jugar de forma segura, si así lo desean.

"El complejo ofrece máscaras con la marca Hedonism... y mires donde mires, alguien está desinfectando algo", afirma Mickey Gordon, de 44 años y residente en Orlando (Florida). Gordon, que utiliza un seudónimo (todos los huéspedes con los que hablé aceptaron utilizar seudónimos o sólo su nombre de pila), estaba en el complejo el día de la inauguración y es amigo de Lange.

Junto con su mujer, Mallory (tampoco es su nombre real), de 36 años, Gordon presenta un podcast, Casual Swinger (los dos estuvieron de luna de miel en Hedonism II hace 10 años y están "en el estilo de vida").

"Hay menos gente (ahora), así que es más fácil distanciarse socialmente", dice Gordon, y añade que el verano, temporada de huracanes en el Caribe, suele ser temporada baja.

"Cuando el complejo esté lleno, se plantearán algunos retos únicos", afirma. "Será muy difícil alejar a la gente".

Según Lange, la ocupación del complejo a principios de agosto rondaba el 30%, pero podría acercarse al 80% en octubre.

Cheryl, de 59 años, masajista terapéutica del noroeste del Pacífico, me dijo que tiene previsto volver a visitar el complejo este diciembre con un hombre al que conoció el año pasado durante sus vacaciones en su primera visita a Hedonism II.

Y aunque dice que se siente muy cómoda con la desnudez y el sexo en público que son habituales en el complejo, Cheryl dijo que "no deja de preocuparle las implicaciones de ir de vacaciones en medio de una pandemia".

"Llevo mascarilla y he sido bastante rígida en cuanto al aislamiento social desde principios de marzo, por lo que subirme a un avión e ir a otro país está muy fuera de mi zona de confort actual", afirmó. "Mi mayor preocupación es la salud de los jamaicanos. No quiero importar potencialmente Covid-19 para pasar una semana en Hedo".

Algunos visitantes buscan más tranquilidad antes de "jugar con otros

Muchos de los huéspedes habituales del complejo con los que estuve en contacto -ya pertenezcan al estilo de vida, sean nudistas o simplemente gente que busca un tipo diferente de vacaciones tropicales- me dijeron que el ambiente libre de prejuicios y la diversidad de gente de todas las profesiones y condiciones sociales les anima a plantearse unas vacaciones en Hedonism II, incluso durante una pandemia mundial.

Resultó que los momentos más transformadores que compartieron rara vez tenían algo que ver con el sexo, sino con aceptarse a sí mismos y a los demás tal y como son, y quizás también con sobrepasar un poco sus propios límites personales.

Los antiguos huéspedes mencionaron los buenos amigos que habían hecho durante las vacaciones, con muchos de los cuales mantienen el contacto muchos años después.

"He conocido a estudiantes, conserjes, trabajadores del sector tecnológico, profesores, un vicepresidente de una gran empresa", dice Brent, un empresario de Ottawa de unos 40 años que ha visitado el complejo nueve veces con su mujer.

En cuanto al próximo viaje de la pareja, Brent afirma: "Estamos aplazando la reserva hasta que nos sintamos cómodos con los protocolos en materia de pruebas, rastreo y aplicación".

"Si podemos estar razonablemente cómodos con esos tres parámetros, entonces probablemente reservaríamos y nos sentiríamos seguros jugando con otros", dijo. "Sin embargo, sin un nivel de comodidad (para esas cosas), hemos decidido más o menos que esperaremos".

Más concretamente, le gustaría ver pruebas con resultados inmediatos "para poder llegar a Jamaica y entrar de nuevo en el resort", o un "tratamiento y/o vacuna viables" que reduzcan muy sustancialmente los riesgos del virus.

Ambiente de fiesta apagado

Para un huésped que abandonó recientemente el complejo, los buenos momentos por los que se conoce a Hedo seguían fluyendo, pero de una forma más tenue.

La mayoría de los "juegos" tenían lugar en las habitaciones de los huéspedes o en el jacuzzi nudista a altas horas de la noche, dijo Jim, un huésped de Pensilvania que se quedó 31 días.

"La gente es juguetona con discreción", dijo. "Hay menos gente. Todos los empleados llevan máscaras".

En cuanto a Lange, dijo que se ha comprometido a ofrecer "toda la experiencia Hedo" a los huéspedes que pagan el precio completo, incluso en tiempos de pandemia.

Pero algunos clientes esperarán a volver a la normalidad.

Kim, de 59 años, que dirige su propio negocio en Wisconsin, ha visitado el complejo 26 veces, pero ella y su marido están aplazando su viaje previsto para octubre hasta 2021. No quiere ponerse enferma en el avión ni que la rechacen al llegar a Jamaica, y muchos de los amigos que la pareja suele ver en el complejo lo han cancelado.

Kim visitó Hedonism II por primera vez en 2000, cuando ganó un viaje sorpresa a través de SuperClubs (una colección de resorts todo incluido en el Caribe que una vez fue propietaria de una participación en Hedonism II).

No le dijeron dónde se alojaría hasta que aterrizó en Jamaica, cuenta.

"Mi marido estaba entusiasmado por todas las historias y yo pensé que mi matrimonio estaba acabado", recordó, y se definió como una "chica muy fuerte y católica".

La pareja acabó pasándoselo como nunca, dijo, y añadió que ella se mantiene en el lado mojigato del Hedonismo II y no "juega", pero hace montones de amigos nuevos cada vez.

Para Kim, lo que le hace volver es una libertad "difícil de explicar".

"Es la libertad de decidir lo que quieres, no lo que se espera de ti".

Escritora independiente afincada en Florida, Terry Ward fue evacuada una vez durante un huracán al Hedonismo II. Para más información, visite terry-ward.com.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com