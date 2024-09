Designada como la comunidad "más atractiva" para 2024, según Time Out.

Aquí está la versión paraphrasada del texto:

Esa es la idea detrás de la última colección de "los rincones más trendy del mundo" de Time Out, el creador de listas globales. Aunque los atractivos turísticos populares de una ciudad suelen estar abarrotados de turistas, estos lugares menos concurridos dan a los turistas la oportunidad de actuar como locales durante un rato.

Los lugares mencionados por Time Out pueden no ser las partes más conocidas de una ciudad, pero merecen una visita debido a su "cultura, espíritu comunitario, vida nocturna, comida y bebida", como explica Time Out.

Para generar los rankings de 2024, el equipo mundial de editores y escritores de Time Out aportó sus sugerencias, que luego se analizaron según criterios como el "sabor local" único de la zona.

Encabeza la lista el animado barrio de Notre-Dame du Mont, en Marsella, Francia, famoso por su arte callejero y vida nocturna. Es un lugar donde "todos se conocen y se ayudan", según los propietarios del local Razzia.

"Siempre está evolucionando. Las tiendas son auténticas, al igual que la gente que trabaja y vive aquí", dijeron los propietarios de Razzia, Axelle Poittevin y Thomas Benayoun, a CNN Travel, y añadieron "¡viva Notre-Dame du Mont!"

Razzia es uno de varios establecimientos de Notre-Dame du Mont destacados por Time Out. Entre los otros negocios destacados se encuentra la librería Histoire de l'œil, un pilar del barrio durante casi dos décadas.

"Nuestra librería tiene 19 años y hemos visto cómo ha cambiado el barrio, y eso es genial", dijo el propietario Nadia Champesme a CNN Travel. "Notre-Dame du Mont es realmente un lugar genial para vivir y hacer compras".

Marie Dijon, propietaria del restaurante Caterine - destacado por Time Out por su "excelente brocheta de pulpo" - creció en el barrio.

"Este es el barrio donde happens everything", dijo Dijon a CNN Travel, y añadió que la diversidad cultural de Notre-Dame du Mont contribuye a su encanto.

En el segundo lugar de la lista de Time Out se encuentra Mers Sultan, en Casablanca, Marruecos, elogiado por Time Out por su autenticidad artística ("aún es real, sin un solo café de moda a la vista -ni nada de moda, de hecho", es como describe Time Out).

Mientras tanto, Pererenan, en Bali, Indonesia, ocupa el tercer lugar, gracias a lo que Time Out llama "playas de ensueño, cafeterías acogedoras, tiendas eclécticas y un cierto encanto relajado, libre de ruido y tráfico".

El barrio estadounidense de mayor rango es Kerns, en Portland, Oregón -elegido por su ambiente de pueblo y completando el top 5 de Time Out. Mientras tanto, el barrio de Stokes Croft y St Paul's, en Bristol, en el suroeste de Inglaterra, ocupa el sexto lugar.

El residente de Bristol, Alex Egge, le dijo a CNN Travel que Stokes Croft y St Paul's "capturan el espíritu distintivo y rebelde de la ciudad", y añadió que las tiendas de segunda mano del barrio también son un highlight.

"Es genial ver [Stokes Croft y St Paul's] en el top 10 y me alegra que St Paul's haya sido mencionado ya que tiene una gran población afro-caribeña y un carnaval anual que toma la ciudad", dijo Egge a CNN Travel.

Curiosamente, Príncipe Real, en Lisboa, aparece en la lista de Time Out en el octavo lugar, seis años después de haber aparecido en la lista en 2018.

"No hay regla contra que un barrio aparezca múltiples veces", dijo Grace Beard, editora de viajes de Time Out, a CNN Travel. "Esta lista de este año es una mezcla de distritos sorprendentes y desconocidos que

Lea también: