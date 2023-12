Deshaun Watson, quarterback de los Cleveland Browns, llega a un acuerdo en 20 de las 24 demandas que le acusan de conducta inapropiada, según el abogado de los acusadores

El abogado Tony Buzbee, que representa a las 24 acusadoras de Watson, anunció el martes que todas las demandas, excepto cuatro, han sido resueltas y que los casos serán desestimados una vez que finalice el papeleo.

"Estamos trabajando en el papeleo relacionado con esos acuerdos", dijo Buzbee en un comunicado. Una vez que lo hayamos hecho, esos casos particulares serán desestimados". Las condiciones y los importes de los acuerdos son confidenciales. No haremos más comentarios sobre los acuerdos o esos casos."

Las demandas presentadas por la primera acusadora de Watson, Ashley Solis, y otras tres mujeres serán juzgadas "a su debido tiempo", dijo Buzbee.

La CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Watson, Rusty Hardin, para pedirle comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, Watson sigue siendo investigado por la NFL, que podría suspenderlo si descubre que violó la política de conducta personal de la liga. Funcionarios de la NFL se reunieron con Watson durante tres días en mayo y han solicitado un día más, dijo Hardin a CNN a principios de este mes.

La NFL dijo a CNN en un comunicado que el "desarrollo del martes no tiene ningún impacto en el proceso disciplinario negociado colectivamente."

En medio de las acusaciones, Watson fue traspasado de los Houston Texans a los Cleveland Browns, recibiendo supuestamente un contrato de cinco años y 230 millones de dólares totalmente garantizados, que es el contrato garantizado más alto jamás otorgado a un jugador de la NFL, informó ESPN.

Los Browns defendieron la decisión de fichar a Watson -quien se enfrentaba a 22 demandas por mala conducta en ese momento- diciendo que realizaron una "evaluación exhaustiva" de antemano.

A principios de este mes, Katy Williams, una ex masajista de Houston, presentó la 24ª demanda contra Watson.

Williams dice que tuvo dos encuentros con Watson en su apartamento en agosto de 2020. La primera sesión fue profesional, dice su demanda, pero durante la segunda él se expuso y tuvo una conducta sexual no deseada.

Hardin respondió a la presentación de la demanda de Williams, diciendo a CNN a principios de este mes: "No podemos responder a la nueva demanda en este momento. Nuestro equipo legal no ha tenido tiempo de investigar esta nueva presentación y no había oído su nombre hasta hoy". Deshaun sigue negando haber hecho nada inapropiado con ninguna de las demandantes".

En marzo, dos grandes jurados distintos de Texas se negaron a acusar a Watson tras investigar las denuncias en su contra.

El primero, en el condado de Harris, investigó las acusaciones de acoso y conducta sexual inapropiada y concluyó que no había pruebas suficientes para acusarle de un delito. El segundo jurado, en el condado de Brazoria, examinó las pruebas de una denuncia penal que acusaba a Watson de conducta sexual inapropiada durante una sesión de terapia.

Amy Woodyatt, Jacob Lev y Ben Morse de CNN contribuyeron a este informe.

Fuente: edition.cnn.com