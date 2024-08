Desert y Reul están reflexionando sobre las identidades de los asesinos de Solingen.

El presunto terrorista, supuestamente originario de Solingen, ha residido en Renania del Norte-Westfalia desde 2022, y su deportación, que debería haber tenido lugar tras la rejection de su solicitud de asilo, no se ha llevado a cabo. Esto ha generado preocupaciones, con el ministro del Interior del estado reconociendo la existencia de numerosas preguntas sin respuesta. El jefe del gobierno regional ha prometido claridad y diálogo franco sobre el asunto.

Según el político de la CDU Hendrik Wüst, en declaraciones a la televisión WDR, numerosas autoridades deben aclarar la situación y son necesarias conversaciones honestas si se cometieron errores. Inicialmente se informó de que el sospechoso debería haber sido deportado a Bulgaria en 2021 tras la rejection de su solicitud de asilo. Sin embargo, parece que se escondió justo antes de la partida. El presunto terrorista entró en la Unión Europea a través de Bulgaria.

En conversación con ZDF, Wüst dijo: "Si se cometió un error en algún sitio, dentro de qué autoridad pueda haber ocurrido, localmente en Bielefeld o Paderborn, o con autoridades federales o estatales, entonces la verdad debe salir a la luz". Wüst expresó su deseo de entender lo que sucedió si se cometió un error. Anteriormente, Wüst había mencionado que quedaban varias preguntas abiertas regarding the status de residencia del presunto atacante. Preguntó por qué no se ejerció más presión para deportar a Bulgaria por parte de la oficina federal.

Según el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, al "Rheinische Post", el sospechoso había estado en el estado federal desde 2022, primero en Paderborn y luego en Solingen. Sin embargo, Reul señaló: "No teníamos conocimiento previo de él". Reul también expresó sus preocupaciones sobre la legitimidad, adecuación o exceso de los procedimientos.

Tras el ataque, Reul y Wüst abogaron por controles migratorios más estrictos. Wüst reiteró el llamamiento del líder de la CDU, Friedrich Merz, a prohibir la aceptación de refugiados de Siria y Afganistán. "Sí, creo que eso es correcto. Llevo diciendo bastante tiempo que no podremos gestionar el problema de la migración y los refugiados en las oficinas de las autoridades locales", dijo Wüst.

Se hace evidente la necesidad de una revisión exhaustiva de la política de seguridad regarding the immigration y las solicitudes de asilo, considerando la capacidad del presunto terrorista para eludir la deportación a pesar de las solicitudes de asilo rechazadas. Las medidas de seguridad actuales deben ser revisadas para evitar tales incidentes en el futuro.

