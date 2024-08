- Desert informa al parlamento del estado sobre el incidente en Solingen

Tras el supuesto atentado yihadista en Solingen, el Ministro Principal de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), actualizará al Parlamento del estado este viernes a las 10:00 AM sobre los últimos desarrollos. La administración del estado solicitó esta sesión especial. Al inicio de la sesión parlamentaria, los parlamentarios rendirán homenaje a las víctimas del ataque con un minuto de silencio.

Wüst describió el incidente de apuñalamiento del viernes anterior como uno de los sucesos más impactantes en la historia del estado. Es necesario identificar los errores y extraer consecuencias, enfatizó el líder de la administración estatal negra-verde. Aún hay preguntas sin resolver.

El jueves, en respuesta a la solicitud de los grupos de la oposición SPD y FDP, el Comité de Interior e Integración del Parlamento del estado celebró una reunión extraordinaria para deliberar sobre las repercusiones del ataque.

Peticiones de responsabilidad

Durante el ataque, un hombre mató brutalmente a tres personas e hirió a otras ocho con un cuchillo durante una noche de festival en Solingen. El presunto perpetrador es el sirio de 26 años Issa Al H., actualmente en custodia policial. La Oficina Federal de la Fiscalía lo investiga por homicidio, así como por presuntas asociaciones con la organización terrorista Estado Islámico (IS).

El sospechoso entró en Alemania a través de Bulgaria al final de 2022. Según las regulaciones de asilo de la UE, debería haber sido devuelto a Bulgaria. Desafortunadamente, esto no se llevó a cabo debido a la desaparición del hombre en la fecha programada de devolución en junio de 2023. Wüst exigió una investigación sobre el fracaso en la devolución.

Además, el jefe de gobierno propuso una auditoría de los beneficios otorgados a los solicitantes de asilo whose requests have been denied. Suggested shortening the period between the deportation decision and actual deportation. During a visit to Solingen alongside Chancellor Olaf Scholz (SPD) on Monday, Wüst acknowledged the challenges faced by local authorities in deporting people, even within Europe. He emphasized the importance of making it possible to deport individuals to certain parts of Syria and Afghanistan.

Wüst también abordará al Landtag sobre las medidas que se están tomando para prevenir tales incidentes en el futuro. El caso del sospechoso se discutirá extensamente en la próxima sesión del Landtag, lo que brindará una plataforma para la responsabilidad y las discusiones sobre las políticas de asilo actuales.

