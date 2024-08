- Desert califica el ataque con cuchillo en Solingen como un "acto terrorista"

El primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), ha calificado el incidente de apuñalamiento en Solingen como un acto terrorista. "Este incidente ha alcanzado la esencia de nuestra nación, este incidente estaba diseñado para infundir miedo", expresó el líder del gobierno durante una visita a Solingen. "Esto es un acto de terror, un acto de terror dirigido a amenazar la seguridad y la libertad de nuestra nación y también contra el estilo de vida que mantenemos aquí", aclaró.

Renania del Norte-Westfalia permanecerá firme. "No nos amedrentará el terror y el odio. Protegemos nuestro modo de vida", enfatizó. Inicialmente, también señaló: "No tenemos todos los detalles, aún no sabemos mucho".

El incidente de apuñalamiento en Solingen ha sido clasificado como un acto terrorista, potencialmente con el objetivo de sembrar el miedo y amenazar la seguridad y la libertad de la nación. Renania del Norte-Westfalia se compromete a mantener su estilo de vida, negándose a ser intimidada por el terror y el odio.

