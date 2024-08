- Desentrañando el misterio del accidente del tractor dejando 15 víctimas con daños no especificados

Tras un grave incidente con un tractor en Mittelfranken que dejó a 15 personas heridas, la causa exacta del accidente aún no se ha determinado. La investigación continúa, según un portavoz de la Jefatura de Policía de Mittelfranken. El conductor de 29 años, que sufrió lesiones graves en el incidente, ha sido interrogado. Se está investigando si cometió un delito de lesiones por negligencia en un caso de tráfico.

Por el momento, no hay evidencia de que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol durante el accidente, según el portavoz. Los resultados de la prueba de alcohol aún no se han recibido. Sin embargo, los investigadores sospechan que no revelarán ningún consumo de alcohol.

El tractor y su remolque se desvieron de la carretera en una curva el 11 de agosto en Hartenstein (parte de Nürnberger Land). El vehículo volcó varias veces. El conductor, un pasajero de 26 años y otro de 18 años en el remolque sufrieron lesiones graves. Doce personas más en el remolque sufrieron heridas leves. El grupo aparentemente se dirigía a una fiesta local.

El estado de salud del pasajero de 26 años, que inicialmente se declaró crítico, ha mejorado, según la policía. Un experto colaborará con la policía para determinar la causa del accidente.

