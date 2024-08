Desentrañando el misterio de los "talahones" en la esfera de TikTok

Uno de los contendientes para la Frase del Año de la Juventud es "Talahon". Se refiere a jóvenes hombres que perpetúan la imagen de falsas bolsas de diseñador y cadenas de oro en las redes sociales. Se aconseja evitar generalizaciones.

Estos jóvenes hombres, a menudo con un trasfondo migratorio, visten ropa de diseñador falsa y deambulan por los centros de la ciudad con una mochila, un traje de entrenamiento y una cadena de oro. Algunos también abogan por vistas anticuadas sobre las mujeres. Ese es el estereotipo. Actualmente, estos llamados Talahons están causando revuelo y debates provocativos ocasionales sobre migración y cultura juvenil en las redes sociales.

El término ha sido propuesto para la Frase del Año de la Juventud y está atrayendo aún más atención. Pero ¿qué representa exactly - y por qué puede ser problemático el término? Inicialmente, el término se dice que proviene del árabe, según el Verlag Langenscheidt, que otorga anualmente la Frase del Año de la Juventud. "Tahal lahon" significa "ven aquí" y supuestamente se usa para personas con características o comportamiento estereotipados.

Canción del rapero se vuelve viral

En TikTok o Instagram, especialmente los jóvenes se presentan como el supuesto Talahon típico, por ejemplo, con una gorra de Gucci y los lados afeitados ("lados en cero"). En otras publicaciones, algunos expresan sus opiniones sobre las mujeres, como no permitir que su posible novia vaya sola a la piscina. Estas publicaciones suelen estar acompañadas de la canción "TA3AL LAHON" del rapero Hassan. Lanzó el tema ("Te daré una puñalada, soy el patrón") en 2022 y el video musical aclara que las letras son ficticias y el video es solo para entretenimiento. Ahora, la canción está gaining popularity en las redes sociales.

Además, una sucursal de Edeka en Baja Sajonia tuvo una estantería etiquetada "Talahon", llena de productos de moda como refrescos o barras de chocolate también encontradas en máquinas expendedoras. Sin embargo, debido a los debates controvertidos sobre el término, la tienda decidió eliminar la etiqueta de la estantería.

"No hay un solo Talahon"

"No hay un solo Talahon. Al final, es un fenómeno muy diverso y no uniforme", dice la científica social Gabriele Rohmann, codirectora del Archivo de Culturas Juveniles en Berlín. No todos los videos de Talahon son auténticos. Muchos de ellos procesan la tendencia de manera satírica. Un usuario, por ejemplo, se comporta como un médico que actúa como un Talahon. Otros utilizan sus videos para reflejar la sociedad en cierta medida.

Sin embargo, Rohmann señala que "algunos lo adoptan y a veces juegan un papel las vistas misóginas, lo cual es problemático. A estos jóvenes se les debe mostrar las líneas y decirles: 'Detente. No se hace así', y trabajar con ellos para cuestionar y abandonar estas actitudes y comportamientos".

El estilo Talahon, según Rohmann, no es nuevo. Simplemente ha gained más protagonismo gracias a la popularidad de la canción de Hassan, incluso entre las usuarias femeninas que se muestran como el equivalente femenino - Talahinas. Para Rohmann, esto es una especie de "juego entre chicos y chicas" que se puede observar en diversas culturas juveniles.

Comentarios racistas "una historia muy peligrosa"

Pero no todo el mundo aprueba la tendencia. Por el contrario, sirve como combustible para comentarios de derecha o racistas. Rohmann advierte contra las generalizaciones. Se debe considerar el caso individual y mirarlo de cerca. "Es básicamente lo mismo que con el gangster rap, que se condena rápidamente y fácilmente de manera generalizada, aunque también hay diversas nuances e interpretaciones allí".

Los procesos de estigmatización han estado en marcha durante mucho tiempo, según la experta. "La 'Nueva Derecha' se centra en estos jóvenes siendo, en su opinión, un sinónimo de integración fallida, y en general todo es un desastre". Los clichés y prejuicios llevan años existiendo, como se vio en los debates entorno a los eventos de Fin de Año de 2015 en Colonia.

El término "Nueva Derecha" describe una escena que aboga por un estado étnicamente homogéneo con tendencias autoritarias, mientras se distancia de los grupos de derecha que hacen referencia al nazismo. Las personas dentro de esta escena y sus partidos afiliados utilizan estas tendencias para fortalecer sus propios discursos. "Esto es una situación muy peligrosa porque esta estigmatización no está justificada", dice Rohmann. "Además, lleva a que los jóvenes con trasfondo migratorio o percibido como tal se sientan excluidos por la derecha, lo que a veces puede llevar a reacciones agresivas".

Palabras controvertidas en el argot juvenil han existido siempre

La casa editorial Langenscheidt también sigue estos debates, según sus propias declaraciones. Los adolescentes han propuesto a menudo "Talahon" para la lista de palabras juveniles. Muestra cómo rápidamente y dinámicamente puede desarrollarse el argot juvenil y sus significados y usos. Siempre ha contenido palabras positivas, negativas y controvertidas.

"La interpretación y el uso de la palabra aún no están claros o definitivos, por lo que consideramos que es un buen ejemplo de argot juvenil vivo, incluso si su uso es ambivalente y no siempre positivo", dice el editor. Si el uso se desarrolla claramente hacia la estigmatización y difamación en el futuro, se reservan el derecho de eliminarlo. Eliminarlo ahora sería un combustible para el cargo de censura. Decidieron apoyar el debate esperado. La palabra juvenil debería ser un reflejo de los tiempos, añadieron.

De los actuales diez candidatos, actualmente puedes votar por los tres primeros. La votación final tendrá lugar entre los finalistas hasta el 8 de octubre. Luego se anunciará la palabra ganadora en la Feria del Libro de Fráncfort.

El término "Talahon" proviene del árabe, según Langenscheidt Verlag, y su uso en el argot juvenil es un tema de debate continuo en lingüística. Su interpretación y uso siguen evolucionando, y algunos argumentan que refleja la cultura juvenil contemporánea, mientras que otros afirman que perpetúa estereotipos negativos.

