- Desenterrado cadáver decapitado del sistema de alcantarillado

Un examen genético identificó el cadáver decapitado hallado en Brandenburg an der Havel. El individuo portaba un documento de identificación personal, según informó un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Potsdam. Los datos genéticos de parientes cercanos confirmaron su identidad. Lamentablemente, no se proporcionaron detalles sobre su edad. El cuerpo decapitado fue encontrado en el canal de drenaje un domingo.

La causa de su muerte sigue sin estar clara, según la Fiscalía del Distrito. Sin embargo, por el momento "no hay indicios de juego sucio". La forma de su muerte sigue siendo investigada, ya que aún no se ha recuperado la cabeza. Se están haciendo esfuerzos para obtener los resultados definitivos de la autopsia y los informes de toxicología para alcohol y tranquilizantes.

Las fuerzas del orden, junto con la Asociación Alemana de Salvavidas (DLRG) y los bomberos, estuvieron en el lugar un domingo para recuperar el cuerpo. La policía acordonó una sección de tierra para mantener a los espectadores a distancia del lugar del crimen.

