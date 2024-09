Descubriendo el papel inesperado de prominentes influencers conservadores de las redes sociales como amplificadores involuntarios de la propaganda rusa.

El Departamento de Justicia no culpó explícitamente ni nombró a las personalidades involucradas, pero documentos judiciales desclasificados el miércoles revelaron que productores de medios estatales rusos canalizaron cerca de $10 millones hacia una empresa de medios en línea con sede en Tennessee, sin nombre. Según CNN, esta empresa se llama Tenet Media. Es famosa por alojar a comentaristas de derecha prominentemente, como Tim Pool, Benny Johnson, Lauren Southern, Tayler Hansen, Matt Christiansen y Dave Rubin, y cuenta con una gran audiencia en diversas plataformas de redes sociales.

Dos empleados de medios estatales rusos fueron acusados de conspirar para infringir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y lavado de dinero. Los pagos encubiertos iluminan a algunos personajes de derecha de alto perfil que, presuntamente, recibieron millones del Kremlin sin su conocimiento, según el Departamento de Justicia. Estos individuos fueron utilizados para promover puntos de vista conservadores que servían los intereses rusos.

La acusación revela cómo vulnerable es la escena en auge de influencers en línea, podcasts y creación de contenido a la infiltración, con creadores operando con mínimas restricciones y transparencia.

Tenet Media lanzó el año pasado, describiéndose a sí misma como una red de comentaristas heterodoxos enfocados en temas políticos y culturales occidentales con seis figuras clave, todas con presencia establecida en el ecosistema de medios conservadores. Algunos, como Tim Pool y Benny Johnson, tuvieron experiencia previa en outlets de medios principales antes de transitar al medios conservadores.

Rubin, quien antes era conocido por sus vistas libertarias y trabajó en la red progresista The Young Turks, ahora presenta "The Rubin Report" en The Blaze de Glenn Beck, así como en YouTube. Otros, como Lauren Southern, ganaron protagonismo en los espacios en línea de la alt-right y la nacionalismo blanco (Southern ha negado previamente ser nacionalista blanca).

Los influencers asociados con Tenet Media acumularon más de 6 millones de suscriptores de YouTube y su alcance se extendió más allá de las plataformas de video propiedad de Google. Pool, conocido por su gorra negra en transmisiones en vivo, ha alojado a extremistas de derecha como el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, y Jack Posobiec. Antes este año, Pool entrevistó al expresidente Donald Trump en su podcast.

Johnson, con casi 2.4 millones de suscriptores de YouTube y exjefe creativo de la organización activista de derecha Turning Point USA, entrevistó a Donald Trump Jr. en la plataforma Tenet en febrero.

Los acuerdos entre Tenet Media y los influencers variaron, con la plataforma alojando exclusivamente algunos programas y cruzando el contenido de otros creadores. Según la acusación, una estrella de las redes sociales recibió $400,000 por mes para crear contenido para la plataforma, con otro influencer también recibiendo un bono de firma de $100,000.

Christiansen, quien fue abordado en junio del año pasado por los cofundadores Lauren Chen y Liam Donovan de Tenet Media para unirse a su red, afirmó que podrían ayudarlo a obtener más visibilidad para su contenido. Ni Chen ni Donovan fueron nombrados en la acusación.

Chen, una personalidad de medios de derecha que tenía más de 572,000 suscriptores en su cuenta de YouTube antes de que fuera eliminada el jueves, fue despedida por Blaze Media al día siguiente de que la acusación fuera desclasificada por el Departamento de Justicia.

Representantes de Tenet Media no respondieron a una solicitud de comentarios.

Narrativas rusas en exhibición

La acusación alega que empleados de la outlet de medios estatales rusos RT financió y guió la empresa con la intención de aprovechar la base de fans de sus comentaristas para explotar narrativas divisivas que favorecían los intereses rusos. La asociación principalmente reforzó la congruencia entre las vistas del Kremlin y los influencers de la empresa. Agencias de inteligencia afirman que el Kremlin ha buscado fortalecer la campaña de Donald Trump, cuestionar el apoyo occidental a Ucrania y criticar ciertos aspectos del movimiento LGBTQ.

El Departamento de Justicia afirmó que las vistas promovidas en los videos de los influencers servían los intereses y narrativas del Kremlin, incluyendo avivar la división doméstica y debilitar la oposición a los intereses clave de Rusia, como su conflicto actual en Ucrania.

Mientras Rusia y el Partido Republicano bajo Trump han aumentado su alineación en sus perspectivas, las acciones militares de Rusia en Ucrania se convirtieron en un tema popular entre los influencers de Tenet. Por ejemplo, Pool declaró en una transmisión en vivo el mes pasado, "¡Ucrania es el enemigo de este país!" y "¡Ucrania es nuestro enemigo, siendo financiada por los demócratas!" Además, en otra instancia, los financiadores rusos le pidieron a un cofundador de Tenet que "culpe a Ucrania y a Estados Unidos" por un ataque terrorista en un salón de conciertos fuera de Moscú que resultó en más de 130 muertes. Si

Más tarde ese mismo mes, Rubin atacó al primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien había calificado a Putin de "monstruo", después de que Trudeau instara a Israel a mostrar contención en su conflicto militar contra Hamas después del ataque del 7 de octubre.

Rubin se refirió a Trudeau como un "pedazo de mierda comunista", instándolo a "salir del closet ya", ninguno de los cuales es cierto.

El Departamento de Justicia afirmó que los comentaristas eran inconscientes de la fuente de financiación rusa y se les informó de que un inversor europeo falso llamado Eduard Grigoriann estaba detrás de los pagos.

"De hecho y de hecho", dice la acusación, "Grigoriann era una personalidad ficticia".

Después de que se hiciera pública la acusación, los influencers de Tenet que han salido adelante han reconocido su falta de conocimiento sobre la financiación rusa y se han descrito a sí mismos como víctimas del plan.

"En ningún momento alguien más que yo tuvo el control completo del programa, y el contenido del programa a menudo está libre de sesgo político", afirmó Pool.

Al menos tres de los comentaristas informaron haber sido contactados por el FBI para entrevistas voluntarias en relación potencial con el delito.

"Promoción descarada"

Los rusos convencieron a Tenet para que promocionara videos virales populares, según la acusación. En un caso, se solicitó a los empleados de Tenet que volvieran a publicar un video de un comentarista político estadounidense famoso creído que era Tucker Carlson, que elogiaba su experiencia de compras en Rusia.

"Solo parece una promoción descarada", observó "Productor-1" en una comunicación interna a uno de los fundadores de la empresa, según se indica en la acusación.

Sin embargo, bajo presión de un fundador de la empresa, el productor finalmente accedió, programando la republicación del video al día siguiente, según la acusación.

"El lavado de información es tan sutil", comentó la experta en desinformación Nina Jankowicz, cofundadora del Proyecto American Sunlight. "Estas personas están motivadas por su línea de fondo, por lo que publican contenido inflamatorio para obtener vistas y me gusta, satisfaciendo a sus 'productores'".

"A estas personas no les preocupa hacer una investigación exhaustiva sobre sus patrocinadores, y millones de estadounidenses confían en ellos para obtener noticias sin filtrar", agregó.

Tenet Media aún no ha respondido a las consultas y ha dejado de publicar contenido el miércoles. Uno de los talentos listados de la empresa, Tayler Hansen, declaró mediante un mensaje el jueves: "TENET Media ha cesado sus operaciones después de la acusación del DOJ".

Operaciones de influencia perpetuas de Rusia

El gobierno ruso tiene una larga historia de explotar a los estadounidenses en campañas de desinformación e influencia destinadas a avivar las divisiones dentro de EE. UU. y promover los intereses de Rusia.

En los últimos años, Rusia ha explotado con éxito las redes sociales y el anonimato de Internet para infiltrarse en ambos movimientos sociales estadounidenses de derecha e izquierda. La infiltración suele implicar a estadounidenses reales que trabajan involuntariamente en colaboración con agentes rusos.

Después de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016, las investigaciones del Congreso y federales revelaron que Rusia había utilizado con éxito a estadounidenses involuntarios para organizar protestas, administrar cuentas de redes sociales y organizar eventos en su nombre.

"Bien financiados actores estatales utilizan tanto la broadcasting como las redes sociales en diferentes niveles de transparencia", escribió Renee DiResta, ex jefa de investigación en el Stanford Internet Observatory y autora del libro "Invisible Rulers: The People Who Turn Lies Into Reality".

"Rusia está empleando varias estrategias simultáneamente; a medida que una estrategia se vuelve menos efectiva o más cara, adoptan otras estrategias", agregó DiResta. "Esta situación es esencialmente una operación de medios de frente - un enfoque antiguo, aunque los 'tontos útiles' más efectivos pueden ser ahora influencers en lugar de periodistas de años atrás".

Donie O’Sullivan contribuyó a esta información.

La acusación sugiere que los intereses comerciales rusos utilizaron fondos para influir en el panorama mediático, canalizando dinero a Tenet Media, una plataforma conocida por alojar comentaristas de derecha.

El escándalo Russiagate revela cómo las empresas mediáticas, como Tenet Media, pueden ser vulnerables a la manipulación, con entidades extranjeras utilizando incentivos financieros para dar forma al contenido y promover narrativas divisivas.

