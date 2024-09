- Descubrido: Un individuo muerto que desapareció en los Alpes alemanes

Un senderista de 77 años procedente del distrito de Neu-Ulm, en Baviera, encontró su fin en un barranco ubicado en las montañas del Tirol. Las autoridades austríacas confirmaron su fallecimiento el miércoles, tras hallar su cuerpo sin vida en la cama de un río cerca de Schnann am Arlberg.

El anciano aventurero había emprendido una excursión en solitario por la agreste naturaleza de los Alpes de Lechtal durante varios días. Cuando no apareció en la estación de tren según lo previsto el lunes, su familia preocupada inició una búsqueda, movilizando a equipos de rescate de montaña, unidades de policía alpina y bomberos para ayudar en la operación. El senderista fue encontrado muerto al día siguiente.

La policía aún no ha determinado las circunstancias que rodearon su fallecimiento ni la causa subyacente, indicando que no hay señales de juego sucio. Una autopsia debería aclarar la situación. El terreno alrededor del barranco, según informó un oficial de policía, no es excesivamente peligroso ni inaccesible, disfrutando de condiciones de senderismo favorables en los últimos días.

A pesar de que su destino eran los Alpes de Lechtal, el senderista decidió explorar también los alrededores de Schnann am Arlberg. Trágicamente, su viaje terminó en la misma área, cerca del famoso y emblemático resort de esquí de Arlberg.

