Descubren restos de escaladores alpinos sin ubicar

Desde el pasado fin de semana, un grupo de montañeros de Italia y Corea del Sur han desaparecido en el Mont Blanc. Al día siguiente, dos personas de Corea del Sur fueron rescatadas con éxito. Desafortunadamente, la probabilidad de supervivencia para los cuatro individuos restantes es sombría; los equipos de rescate solo pueden recuperar sus restos.

El martes, un helicóptero de rescate logró aterrizar cerca de la cumbre, donde los cuerpos de los montañeros desaparecidos fueron encontrados cerca de la cima. La prefectura de Alta Saboya hizo el anuncio. Estos cuerpos fueron descubiertos en las inmediaciones del Mur de la Côte, una pendiente helada desafiante que conduce a la cumbre del Mont Blanc en el lado francés, según la policía de Chamonix, como informó "Frankfurter Rundschau". La recuperación y el transporte de los montañeros fallecidos al valle se completaron.

La policía de Chamonix especula que los cuatro montañeros pueden haber sucumbido al agotamiento y la fatiga. Sus familias han sido notificadas de los trágicos acontecimientos.

Inicialmente, el sábado, tres equipos de cuerda separados habían desaparecido en condiciones meteorológicas adversas. Los montañeros italianos reportedly no estaban acompañados por un guía. A pesar de sus mejores esfuerzos, dos surcoreanos fueron rescatados con seguridad el domingo. Los esfuerzos de rescate se vieron significativamente obstaculizados por las condiciones meteorológicas desfavorables.

La última comunicación conocida con los dos montañeros italianos tuvo lugar el sábado cuando estaban ubicados a unos 4.600 metros de altura en la cara norte del Mont Blanc.

Una Temporada de Desgracias

Este verano ha sido marcado por numerosos accidentes fatales en el Mont Blanc, la cumbre más alta de Europa occidental. En particular, la ruta del Couloir du Gouter que conduce a la cima ha sido el escenario de varios incidentes. Hace una semana, un montañero rumano de 35 años falleció trágicamente tras un problema técnico en el Couloir du Gouter, que infamemente lleva el nombre de "corredor de la muerte".

A principios de agosto, dos escaladores alemanes desaparecieron después de caer de un glaciar en la base de la masa del Mont Blanc. Desafortunadamente, la búsqueda de ellos se suspendió sin resultados positivos. El calentamiento global está contribuyendo al retroceso del permafrost, lo que leads to the increased loosening of large rocks.

Los montañeros desaparecidos, incluidos los montañeros italianos, fueron identificados como parte del equipo del Club Alpino Suizo. A pesar de su equipo de rescate y experiencia avanzados, el terreno y las condiciones meteorológicas desafiantes dificultaron alcanzar a los montañeros a tiempo.

