- Descubren las investigaciones: Consumo excesivo de alimentos azucarados y poco saludables desde la primera infancia

Niños, especialmente los menores de cinco años, están consumiendo una cantidad excesiva de snacks dulces y alimentos no saludables, según un estudio. Los niños de esta edad a menudo superan el límite diario recomendado de ingesta de alimentos no saludables en más del doble, según el Instituto Federal de Investigación de Nutrición y Alimentación, también conocido como el Instituto Max Rubner (MRI) en Karlsruhe. Por otro lado, hay una deficiencia de alimentos nutritivos, especialmente vegetales, en sus dietas.

La profesora Regina Ensenauer, directora del Instituto de Nutrición Infantil del MRI, afirmó: "La nutrición en los primeros años de vida senta las bases para el desarrollo y la salud de un niño y influye en sus hábitos alimentarios futuros".

Los niños tienden a comer menos saludablemente que las niñas

Los primeros 1000 días, desde el embarazo hasta el final del segundo año de vida, son cruciales, destacó Ensenauer. Los malos hábitos alimentarios durante este período podrían afectar el desarrollo cerebral, aumentar el riesgo de obesidad y diabetes tipo II. "Es preocupante que los dulces y las bebidas gaseosas representen hasta un tercio de la ingesta energética diaria en estos niños", señaló.

Los hábitos alimentarios no saludables comienzan a aparecer a los 2 años y se vuelven más pronunciados a los 3. Los niños en edad preescolar consumen más alimentos no saludables que los niños pequeños, con los niños consumiendo más alimentos no saludables, especialmente bebidas gaseosas y snacks, que las niñas, informó Ensenauer.

Entonces, ¿qué deben hacer los padres?

"La prohibición total no es práctica", dijo Ensenauer. Pero es importante prestar atención a la cantidad y la frecuencia. Por ejemplo, los dulces deberían ser una rareza.

Ensenauer sugirió dar el ejemplo con hábitos alimentarios saludables comiendo con los niños en la mesa, preparando comidas juntos y incluso cultivando algunos alimentos. "Hay una guía general", dijo, refiriéndose a una dieta mixta equilibrada, "un poco de todo. La variedad es vital para cultivar el gusto por los alimentos saludables en los niños pequeños". También recomendó probar nuevos alimentos y no rendirse si el niño los rechaza.

Detalles del estudio

Para realizar el estudio, los investigadores del MRI analizaron datos de un estudio de nutrición infantil que se centró en el consumo de alimentos realizado por el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos. El estudio recopiló datos detallados de nutrición de niños pequeños y niños en edad preescolar de 2014 a 2017. El análisis actual includedatos de 890 niños de 1 a 5 años,whose parents recorded all the food and drinks they consumed over four days.

Los resultados mostraron que, en promedio, tanto niños como niñas consumían entre el 25 y el 36 por ciento de su ingesta energética diaria de alimentos no saludables como dulces y bebidas gaseosas, mientras que el límite recomendado es del 10 por ciento. Más de la mitad de los niños también consumieron más carne de lo recomendado. Por el contrario, consumieron menos vegetales, leche y productos lácteos. El MRI publicó estos resultados en la revista "Frontiers in Nutrition".

Deficiencias en vitamina D e yodo

La ingesta media de energía y nutrientes generalmente estaba en línea con las recomendaciones para niños pequeños y niños en edad preescolar. Sin embargo, la ingesta fue baja en vitamina D e yodo, así como en hierro para niños pequeños y calcio para niños en edad preescolar. El MRI informó: "Consumen demasiado

