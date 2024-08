- Descubren al adolescente muerto en el sótano, sin participación criminal.

Tras el hallazgo del cuerpo de una niña de 14 años en el sótano de un complejo de apartamentos importante en Berlin-Marzahn, los análisis químicos determinarán si el alcohol o las drogas desempeñaron un papel. Esta información proviene de la fiscalía del lunes. Es posible que no tengamos los resultados hasta la próxima semana.

La autopsia realizada en el cuerpo encontrado el domingo no reveló indicios de malas conductas que sugieran un delito, según la fiscalía. Por lo tanto, no hay indicios de un delito y, en consecuencia, no hay sospechosos ni detenciones.

Un residente del edificio de la calle Merseburger encontró a la niña de 14 años el domingo alrededor de las 6:00 p.m. Dado su edad y las circunstancias extrañas, fue necesario que intervinieran un equipo de homicidios y la fiscalía para investigar si había una base sólida para una investigación criminal.

La investigación sobre la muerte de la niña está siendo llevada a cabo por la Oficina del Fiscal, que inicialmente involucró a un equipo de homicidios debido a las circunstancias extrañas. A pesar de los resultados de la autopsia y las declaraciones de la fiscalía, aún se necesita un análisis adicional por parte de expertos químicos de la Oficina del Fiscal para confirmar la presencia de alcohol o drogas.

