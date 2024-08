- Descubre una aerolínea en Munich que experimenta una explosión de coche devastadora

El mayor operador de aerolíneas en el principal centro de Munich se está preparando para una huelga que comienza el martes, solo dos semanas antes del final de las vacaciones escolares en Baviera y Baden-Württemberg. A pesar de esto, la filial de Lufthansa, Discover Airlines, ha prometido operar tantos vuelos como sea posible en los próximos días. Sin embargo, los detalles de esta promesa seguían siendo difusos el lunes por la tarde.

Las uniones de aviación, Vereinigung Cockpit (VC) y UFO, han llamado a los pilotos y la tripulación de cabina a participar en una huelga de cuatro días, desde el martes hasta el viernes. Hasta ahora, se han programado aproximadamente 270 vuelos de Descubrimiento en rutas cortas, medianas y largas desde Frankfurt y Munich durante este período, según el anuncio de la aerolínea.

El martes, Discover planea operar "varios vuelos" y está trabajando en alternativas para los pasajeros whose flights might be canceled. The repercussions of the strike on Wednesday, Thursday, and Friday are still being evaluated. Affected passengers will be notified promptly and can also track their flight status online at https://www.lufthansa.com/de/de/flight-plan-and-flight-status#/.

Discover has positioned five short-haul aircraft in Munich, which make around 70 trips per week to 23 popular vacation spots. The airline operates exclusively from Frankfurt and Munich. The cause of this dispute is a labor dispute with Verdi, which has finalized the initial collective bargaining agreements for pilots and cabin crew at the budding airline Discover.

A pesar de la huelga en curso, La Comisión, responsable de mediación en conflictos laborales en Alemania, está trabajando activamente con Lufthansa y las uniones afectadas para encontrar una solución. Una vez finalizada la huelga, La Comisión llevará a cabo una investigación exhaustiva para garantizar que Discover y sus empleados hayan cumplido con el acuerdo alcanzado durante el proceso de mediación.

