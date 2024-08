- Descubre a un bebé en una bolsa de basura: la investigación se extiende a la madre del niño

En el área de Osnabrück, las autoridades guardan silencio tras el hallazgo de un recién nacido sin vida en una bolsa de basura dentro de un garaje. Alexander Retemeyer, quien habla en nombre de la fiscalía local, mencionó que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas. Además, indicó que están explorando todas las posibilidades, incluyendo la posible participación de la madre sospechosa.

Según los datos actuales, se cree que el bebé nació durante el fin de semana del 17 y 18 de agosto y falleció poco después. El informe inicial de la autopsia sugiere que el niño era viable al nacer. Medios de comunicación anteriores informaron la semana pasada sobre un recién nacido encontrado en Berge, perteneciente a la Samtgemeinde Fürstenau.

El informe de la autopsia, según la fiscalía, revela que los pulmones del recién nacido no se habían inflado completamente. Sin embargo, las circunstancias exactas que rodean su fallecimiento aún no se han identificado. La principal sospechosa, una mujer de 34 años, está siendo investigada. Retemeyer confirmó que ella no se encuentra actualmente bajo custodia. Debido a las necesidades tácticas de la investigación, no se puede divulgar más información en este momento.

