Descubra 6 viajes de otoño impresionantes este año, ofreciendo una gran cantidad de oportunidades para mirar las hojas.

Acertar el momento para un exquisito paseo de otoño es crucial.

Considera este mapa predictor del follaje de otoño en EE. UU. para encontrar el período óptimo para ver las hojas en su vibrante gama de tonos. Sin embargo, prepárate para que el momento culminante de la contemplación de las hojas pueda solaparse con las horas pico del tráfico, especialmente durante los fines de semana.

A continuación, se presentan seis rutas sugeridas dispersas por todo Estados Unidos para el año 2024 que pueden inspirar tu paseo. Aunque los colores del otoño no te impresionen o te dejen boquiabierto, hay muchas atracciones alternativas para descubrir.

Ozark Run Scenic Byway, Missouri

Designada como una ruta escénica oficial en 2023, esta conducción de 80 millas (130 kilómetros) a través del espectacular paisaje de las montañas Ozark muestra la belleza natural del estado. Katie Blake, especialista en relaciones públicas de Visit Missouri, compartió estos consejos:

"Esta ruta es el hogar de algunos de nuestros paisajes naturales más bellos, incluyendo ríos claros alimentados por manantiales, acantilados rocosos y bosques densos. A lo largo del camino, pasarás por encantadores pueblos pequeños y te asombrarás con el Parque Estatal Elephant Rocks, donde podrás encontrar gigantescas rocas de más de mil millones de años de antigüedad."

Las lluvias de este verano presentaron un potencial de color prometedora. Para obtener más actualizaciones, consulta el Departamento de Conservación de Missouri.

El paisaje accidentado mezclado con fewer highways principales presenta una escapada tranquila para un viaje relajado en un área de baja población.

Puntos de interés cerca de la ruta:

La Antigua Tienda del Pueblo en Caledonia presume de clásicas golosinas en un edificio que data de 1909.

en Caledonia presume de clásicas golosinas en un edificio que data de 1909. El Bosque Nacional Mark Twain ofrece una variedad de actividades como senderismo, equitación, kayak y camping.

ofrece una variedad de actividades como senderismo, equitación, kayak y camping. Bonne Terre Mine – anteriormente una mina subterránea transformada en un destino de excursiones en barcaza para personas y un sitio de buceo certificado para buceadores.

– anteriormente una mina subterránea transformada en un destino de excursiones en barcaza para personas y un sitio de buceo certificado para buceadores. El Sitio Histórico Estatal Batalla de Pilot Knob cautiva a los entusiastas de la Guerra Civil.

Explora más sobre la Ozark Run Scenic Byway aquí.

Lake Champlain Byway, Vermont

El pequeño tamaño de Vermont no disminuye su encanto de Nueva Inglaterra ni su reputación por espectaculares paseos de otoño. Cubriendo 184 millas (297 kilómetros), la Lake Champlain Byway ofrece vistas impresionantes del lago Champlain, las montañas Verdes y los montes Adirondack.

Dan Albrecht, presidente del Consejo de la Lake Champlain Byway, compartió sus pensamientos:

"La ruta ofrece vistas de los maples y hayas de colores vívidos reflejados en las cristalinas aguas del lago si se cronometra correctamente. Los asistentes deben navegar por el seguimiento del follaje de otoño de Vermont y New England 511 para monitorear las condiciones del camino y el clima."

Atracciones adicionales y monumentos:

Burlington , la ciudad más grande de Vermont, ofrece un ambiente urbano, restaurantes del campo a la mesa y acogedoras posadas.

, la ciudad más grande de Vermont, ofrece un ambiente urbano, restaurantes del campo a la mesa y acogedoras posadas. Las ciudades universitarias de Middlebury y Vergennes encapsulan la esencia de los pequeños pueblos de Nueva Inglaterra.

encapsulan la esencia de los pequeños pueblos de Nueva Inglaterra. El Centro ECHO Leahy para el lago Champlain deleita a los entusiastas de la ciencia y los admiradores de la naturaleza.

deleita a los entusiastas de la ciencia y los admiradores de la naturaleza. El Parque Estatal Grand Isle en la isla Grand Isle alberga un popular camping, y el Parque Estatal Button Bay ofrece instalaciones de lanzamiento de barcos, playa y camping.

Descubre más sobre la Lake Champlain Byway aquí.

Peter Norbeck National Scenic Byway, Dakota del Sur

La architectural marvel de Dakota del Sur de 70 millas (113 kilómetros) te dejará boquiabierto con sus impresionantes puentes, curvas en forma de U y túneles de granito. Katlyn Svendsen, directora global de relaciones públicas para Travel South Dakota, compartió su entusiasmo:

"La sección de la carretera Iron Mountain Road presume de encantadores puentes de madera 'pigtail' y túneles que enmarcan los rostros de Mount Rushmore en la distancia. Un buen momento para visitar es en otoño de 2024, ya que serás recibido por una gama de tonos contra el fondo forestal."

Los entusiastas de la vida silvestre pueden avistar cabras montesas, ciervos y ardillas durante su conducción.

Lugares para explorar cerca de la ruta:

El Parque Estatal Custer , hogar de casi 1.400 bisontes, ofrece amplias oportunidades de bicicleta, senderismo y observación de vida silvestre.

, hogar de casi 1.400 bisontes, ofrece amplias oportunidades de bicicleta, senderismo y observación de vida silvestre. El Bosque Negro Wilderness atrae a montañistas, senderistas y jinetes.

atrae a montañistas, senderistas y jinetes. El Monumento a Crazy Horse invita a los visitantes a explorar el monumento de la montaña privado diseñado para honrar al líder lakota Crazy Horse.

Para obtener más información sobre la Peter Norbeck National Scenic Byway, visita esta página.

Laurel Highlands Scenic Byway, Pensilvania

Con Pensilvania presumiendo de una de las temporadas de follaje de otoño más largas y diversas, la Laurel Highlands Scenic Byway serve como un punto de partida ideal para descubrir este paraíso de otoño. El Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania recomienda el siguiente itinerario:

Falls Creek , cuyo paseo ofrece elegantes casas y tiendas encantadoras.

, cuyo paseo ofrece elegantes casas y tiendas encantadoras. El Parque Estatal Ohiopyle , hogar de rápidos de agua blanca y espectaculares vistas panorámicas.

, hogar de rápidos de agua blanca y espectaculares vistas panorámicas. Mt. Davis, el punto más alto de Pensilvania, ofreciendo vistas panorámicas.

Planifica tu viaje consultando el sitio web del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania para obtener más información e ideas.

"La región de Laurel Highlands consistently ranks among the nation's finest destinations for autumn leaf-peeping, and this 68-mile-long journey illustrates why," stated Eric Knopsnyder, director de relaciones públicas para GO Laurel Highlands, en un correo electrónico.

"It boasts an array of deciduous trees lining mountain ridges and plunging river valleys, some of America's beloved small towns, and a UNESCO World Heritage Site [Fallingwater, designed by Frank Lloyd Wright in 1935]," he added.

Typically, the second week of October is when fall foliage reaches its peak, reported Visit Pennsylvania to CNN Travel, but "shifts in altitude and weather patterns imply that any trip between mid-September and the end of October will yield a picturesque journey."

A lo largo del camino o en sus cercanías:

• La encantadora ciudad de Ligonier es famosa por su ambiente festivo en las fiestas pero es disfrutable durante todo el año.• Pletcher’s Farm Market ofrece la oportunidad de posar con el "Gran Calabaza" – esta año pesa 1,951 libras (885 kilogramos) – y la posibilidad de seleccionar una calabaza de casi cualquier tamaño o tono.• Baughman Rock Overlook es un punto de vista popular para los observadores de hojas.• Si te cansas de conducir, toma una caminata en el Laurel Highlands Hiking Trail.

Descubre más sobre la Laurel Highlands Scenic Byway aquí.

Eastern Sierra Scenic Byway, California

Mientras la espectacular costa pacífica de California es cautivadora, para la estación de otoño, aventuremos hacia el interior y el noreste.

"Un viaje a través de la Eastern Sierra de California muestra los paisajes diversos y las maravillas naturales cautivadoras que hacen de California el destino número uno para viajes en carretera del mundo", explicó Caroline Beteta, presidenta y CEO de Visit California, en un correo electrónico.

"Mientras los viajeros se adentran hacia el sur a lo largo de la Highway 395, son recibidos con vistas inolvidables como lagos alpinos bañados en colores otoñales y formaciones geológicas asombrosas", dijo Beteta.

La ruta tiene aproximadamente 240 millas (385 kilómetros) desde Topaz hasta Little Lake, según cálculos de Visit California, y anima a hacer un desvío hacia el este a Death Valley National Park para exploraciones adicionales. "Desde el otoño hasta la primavera, Death Valley invita a los visitantes a caminar por cañones brillantes y observar landmarks icónicos como Badwater Basin – a 282 pies por debajo del nivel del mar, es el punto más bajo de América del Norte".

Explora los pronósticos de colores otoñales de California en este mapa, actualizado cada viernes.

A lo largo de la ruta o en sus cercanías:

• Bodie State Historic Park ofrece una visión de una ciudad fantasma de la minería de oro de California.• Hot Creek Geologic Site es hogar de docenas de manantiales calientes naturales que hierven dentro de las paredes rocosas de un río.• A una altitud de 14,497 pies (4,419 metros), Mount Whitney se considera uno de los lugares más escénicos de los Eastern Sierras.• Ancient Bristlecone Pine Forest es hogar de los árboles más antiguos de la Tierra, los pinos bristlecone. Algunos de estos árboles vivos tienen más de 4,000 años.

Descubre más sobre la Eastern Sierra Scenic Byway (US Highway 395) aquí.

Blue Ridge Parkway, North Carolina y Virginia

Esta belleza sinuosa recorre las montañas Blue Ridge de ambos estados, comenzando en Virginia y serpenteando hacia el suroeste en North Carolina, con una longitud total de 469 millas (755 kilómetros).

La carretera es gratuita y accesible las 24 horas del día, a menos que ciertas partes estén temporalmente cerradas debido a mal tiempo, desprendimientos de tierra, construcción u otros problemas. El viaje es libre de comercio – no hay carteles publicitarios ni negocios que obstruyan la vista.

No es necesario completar la ruta completa si deseas una excursión más corta; simplemente elige y explora una sección que te convenga.

A lo largo de la ruta y cerca:

• En Virginia, el club automovilístico y de viajes AAA sugiere una parada en Mabry Mill en el punto de milla 176, donde Ed Mabry y su esposa, Lizzy, molieron maíz y cortaron madera durante tres décadas. Además, visita el Blue Ridge Music Center en el punto de milla 213.• En North Carolina, explora la herencia de los Cherokee en el Oconaluftee Indian Village en el punto de milla 469.1.• En North Carolina, escala la cumbre más alta este del río Mississippi en el Mount Mitchell State Park, o explora el Biltmore Estate, whose elegance is amplified during the autumn season.• Malaprop’s Bookstore es una visita obligada para los amantes de los libros que se alojan en Asheville.

Explora más sobre la Blue Ridge Parkway aquí.

Lea también: