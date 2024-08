Desconocidos disparan cuatro veces a la foto del diputado del SPD

El Senado y la Cámara de Representantes de Berlín están consternados: Disparos penetran la ventana de la oficina del político de SPD Düsteroft. La protección del estado está investigando. Düsteroft sospecha que la crítica a la situación en el Oriente Medio es la motivación de los atacantes.

Después de un ataque en la oficina de distrito del miembro del SPD Lars Düsteroft en Berlín-Oberschöneweide, la protección del estado de la policía está investigando. Se trata de daños a la propiedad con un trasfondo político, dijo una portavoz de la policía a solicitud. El político publicó fotos del ataque a su oficina en Facebook. Se pueden ver disparos en la ventana, donde cuelga una foto del miembro, y una inscripción roja en la pared de la casa adyacente.

"Disparos a mi retrato y eslóganes en la pared de la casa son actos criminales que me afectan profundamente y me dejan impactado. ¿Cuál será el siguiente paso, que alguien se pare frente a mí con una pistola y apriete el gatillo?", escribió al respecto. Según la portavoz, la policía fue llamada a la oficina de distrito en Siemensstraße por la mañana.

Según Düsteroft, se dispararon cuatro veces. Además, se roció una inscripción roja en una pared de la casa junto a la oficina: "Condenamos a Alemania por genocidio". "Para mí, está claro que esto se refiere a la situación actual en el Oriente Medio", dijo el miembro.

La fracción del SPD en la Cámara de Representantes de Berlín condenó el ataque. "Quiénquiera que dispare contra la oficina de un miembro elegido democráticamente y así marque al titular del mandato como una posible víctima de asesinato, actúa profundamente inhumano, criminal y conscientemente en contra de los principios básicos de nuestro orden democrático libre", dijo la fracción. "Querido Lars, estamos firmemente a tu lado!", escribió la Senadora Social Cansel Kiziltepe en la plataforma en línea X.

Düsteroft es el portavoz de la fracción del SPD para asuntos sociales, cuidado y personas con discapacidad. El Senado también expresó su consternación: "Este es un acto hediondo que no puede justificarse de ninguna manera", dijo la portavoz Christine Richter. "Los ataques a los parlamentarios son ataques a la sociedad democrática en su conjunto".

