"Desapontadores desarrollos!" La compañía de cine borra la vista previa de "Megalópolis".

En el material promocional de la próxima película de Coppola "Megalópolis", parece que se utilizaron citas de críticos fabricadas. Como resultado, Lionsgate, la distribuidora de la película, ha retirado el tráiler y ha emitido una disculpa, calificándolo de "error grave".

No mucho después de su lanzamiento, el tráiler de "Megalópolis" ha sido retirado por Lionsgate. Según diversas fuentes de los medios, la razón detrás de esto es la inclusión de revisiones de críticos fabricadas en el avance. En un comunicado obtenido por "Variety", Lionsgate expresó su arrepentimiento, stating, "Lamentamos profundamente el error en nuestro proceso de revisión y nos disculpamos sinceramente con los críticos de cine y Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este error imperdonable".

Según "Variety", el tráiler, lanzado un miércoles, mostraba críticas duras de clásicos de Francis Ford Coppola. Parece que Lionsgate utilizó estas críticas para ilustrar cómo estos filmes lograron su estatus de clásico a pesar de las revisiones iniciales negativas, presumiblemente con la esperanza de replicar la misma trayectoria para "Megalópolis".

Por ejemplo, se mostró a la crítica tardía Pauline Kael criticando "El Padrino" por sus excesivas aspiraciones artísticas. De manera similar, se presentó a Andrew Sarris etiquetando "El Padrino" como una película "desordenada" y "autocomplaciente". También se manipularon las palabras de otros críticos. Además, se atribuyó erróneamente el comentario de Roger Ebert, "Un triunfo del estilo sobre la sustancia", a la película incorrecta. La fuente original de esa cita era la revisión de Ebert de "Batman" (1989), no "Drácula de Bram Stoker" (1992) de Coppola.

Respuesta del crítico mal citado

"Incluso para aquellos que no son aficionados a los críticos, no deberíamos tener nuestras palabras retorcidas de esta manera", dijo el crítico de cine mal citado Owen Gleiberman en el artículo de "Variety", enfatizando que nunca llamó "Drácula de Bram Stoker" un "maestro caótico". Gleiberman también puso en duda la estrategia de marketing de Lionsgate de incluir presuntamente revisiones negativas de películas anteriores de Coppola. En su recuerdo, los críticos de cine en general fueron supportive of "The Godfather" in 1972.

Los cinéfilos pueden desarrollar sus opiniones sobre "Megalópolis" el 26 de septiembre. La película está programada para llegar a los cines de Estados Unidos el 27 de septiembre. En esta phénomènes de ciencia ficción, Adam Driver interpreta al protagonista Cesar Catilina, quien busca reconstruir la ciudad de Nueva Roma según su propia visión. Otros miembros del elenco notables incluyen a actores como Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel y Shia LaBeouf.

El material promocional de "Megalópolis" contó con citas de críticos fabricadas, lo que llevó a Lionsgate a retirar el tráiler. A pesar de su disculpa, el mal uso de las revisiones de los críticos ha suscitado preocupaciones entre los críticos de cine, como Owen Gleiberman, quien dijo que sus palabras fueron retorcidas en el tráiler.

