- Desaparecido sin hogar: La policía encuentra restos humanos

Alrededor de dos meses y medio después de la desaparición de un vagabundo en Kassel, las autoridades descubrieron fragmentos de un cuerpo en un arbusto. Especulan que podría ser el hombre de 26 años que desapareció, según lo indicado por la fiscalía y la policía. Sin embargo, aún no se han completado los exámenes autopsicos completos.

La familia del hombre reportó su desaparición después de que desapareció de su entorno habitual el 7 de junio. Un amigo cercano del desaparecido, de 28 años, ha estado detenido desde julio, acusado de homicidio: se sospecha que causó la muerte del hombre de 26 años con un objeto contundente. Después de la desaparición del hombre, el presunto asesino huyó al extranjero, pero fue arrestado al regresar a Alemania.

El sospechoso habló sobre las acusaciones en un reciente martes, lo que llevó a los investigadores a registrar los terrenos de la Buga en Kassel, según se informó. Encontraron restos humanos allí.

El sospechoso mantiene su inocencia

