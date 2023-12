DeSantis dice que las acusaciones contra Trump 'chuparon mucho oxígeno' de la carrera por las primarias

DeSantis dijo en una entrevista con CBN News publicada el jueves que cree que las acusaciones a las que se enfrenta Trump le han ayudado en la carrera y también "chupado mucho oxígeno" del resto del campo.

"Yo diría que si pudiera cambiar una cosa, me gustaría que Trump no hubiera sido acusado de nada de esto. Quiero decir honestamente, creo que desde Alvin Bragg en adelante, he criticado los casos. Creo que, ya sabes, alguien como un Bragg no habría presentado ese caso si fuera cualquier otra persona que no fuera Donald Trump, y por lo tanto alguien así está distorsionando la justicia, lo cual es malo. Pero también creo que distorsionó las primarias, y creo que han sido los principales problemas que han ocurrido", dijo DeSantis.

Cuando se le preguntó específicamente si cree que las acusaciones han ayudado a Trump, DeSantis dijo que siente que "es tanto eso" como el hecho de que la noticia de un ex presidente acusado domina la conversación en torno a las primarias.

"Es ambas cosas, pero también ha desplazado, creo, muchas otras cosas y ha absorbido una gran cantidad de oxígeno", dijo.

DeSantis dijo que mientras Trump puede beneficiarse de las acusaciones en las primarias, los demócratas podrían utilizar las acusaciones del ex presidente a su favor en unas elecciones generales.

"Ahora en una elección general creo que los demócratas tienen un plan sobre esto", dijo DeSantis. "Creo que si se llega al punto de que dentro de seis meses, Trump es el presunto nominado y tiene que pasar por todo esto, tienen un plan sobre cómo van a salir de esto".

Las sinceras declaraciones de DeSantis apuntan a la dinámica subyacente que está impulsando las primarias republicanas hasta ahora, en las que los rivales que tratan de aglutinar el apoyo de los votantes que han abandonado a Trump están luchando por recortar la ventaja dominante del expresidente. Las encuestas publicadas tras las acusaciones de Trump sugieren que su apoyo se ha consolidado, lo que complica aún más la dinámica de las primarias.

Trump mantiene una enorme ventaja sobre sus competidores por la nominación presidencial del Partido Republicano en las encuestas nacionales. También mantiene una ventaja significativa entre los posibles votantes en las primarias presidenciales republicanas de Nuevo Hampshire, según una encuesta de CNN realizada el mes pasado por la Universidad de Nuevo Hampshire. Su ventaja en Nuevo Hampshire sigue siendo inferior al apoyo mayoritario que obtiene en los sondeos de primarias a nivel nacional, con un 42% de probables votantes que dicen que optarían por Trump.

DeSantis ha denunciado en repetidas ocasiones las acusaciones contra Trump.

El expresidente se ha visto implicado en cuatro acusaciones este año. Primero fue acusado en marzo por el fiscal del distrito de Manhattan por cargos estatales relacionados con un pago de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos en 2016.

Trump fue acusado de nuevo en junio por un gran jurado federal en Miami por llevarse documentos clasificados de defensa nacional de la Casa Blanca después de dejar el cargo y resistirse a los intentos del gobierno de recuperar los materiales.

Las otras dos acusaciones se produjeron como resultado de la investigación del abogado especial Jack Smith sobre los presuntos esfuerzos del expresidente y sus aliados para anular las elecciones de 2020 y como resultado de una amplia investigación dirigida por el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que abarcó algunos de los esfuerzos más abiertos del expresidente y sus aliados para entrometerse en las elecciones presidenciales de 2020.

Fuente: edition.cnn.com