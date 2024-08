- Derrota por puntos: el boxeador Tiafack se lleva el bronce olímpico

Al salir del ring decepcionado, Nelvie Tiafack parecía completamente desinflado. El boxeador alemán perdió la oportunidad de llegar a la final olímpica en la categoría de peso superpesado y tuvo que conformarse con la medalla de bronce. El joven de 25 años perdió su semifinal contra el campeón olímpico de Tokio Bakhodir Jalolov de Uzbekistán por decisión unánime. Antes de la primera campana, el bronce ya estaba asegurado para Tiafack, ya que los perdedores de las semifinales comparten el tercer lugar en los Juegos Olímpicos.

Ante unos 14,000 espectadores en el Court Philippe-Chatrier del Stade Roland Garros, donde suelen tener lugar los grandes partidos de tenis del Abierto de Francia, Tiafack careció del coraje necesario para dar la sorpresa contra el favorito dominador.

Para la Asociación Alemana de Boxeo, esta es la primera medalla olímpica en la categoría de peso superpesado y la primera medalla desde 2016, cuando Artem Harutyunyan ganó el bronce en la categoría de peso ligero en Río de Janeiro. Maxi Klotzer de Chemnitz y Magomed Schachidov de Múnich ya habían sido eliminados en la primera ronda.

Para Tiafack, esta podría ser su última pelea amateur. El campeón europeo de 2022 planea convertirse en profesional. Si hubiera ganado los Juegos Olímpicos, su potencial de marketing habría sido significativamente mayor, dada su altura de 1.89 metros y un peso de combate de 110 kilos.

Sin sucesor de Lewis, Klitschko y compañía

Tiafack no puede seguir los pasos de las leyendas del boxeo como Lennox Lewis, Wladimir Klitschko y Anthony Joshua, que ganaron el oro olímpico en la categoría de peso pesado. Ese era su plan. "Creo en mí mismo. Me marco objetivos altos", dijo Tiafack después de su victoria en los cuartos de final. "Cualquiera que me conozca sabe que cuando entro en el ring, quiero ganar, y siempre lo demuestro".

Pero no fue suficiente para la final, ya que la pérdida por puntos fue clara. A pesar de ello, la medalla de bronce es el mayor logro de la carrera del boxeador nacido en Camerún, que comenzó a boxear a los 15 años. Su talento fue reconocido temprano en el SC Colonia 06. A los 19 años, se convirtió en campeón alemán en la categoría élite. Sin embargo, las lesiones y los problemas de peso a menudo lo frenaron.

Su amor por los dulces lo llevó a llevar alrededor de 10-12 kilos de más en algún momento. Ahora come más sano y consciente, lo que lo hace más explosivo y móvil en el ring.

Una segunda carrera en el alquiler de coches

Tiafack nunca ha faltado de voluntad en el ring. En la vida real, también tuvo que luchar desde temprano. Con su madre Josephine ("Se lo debo todo"), que vio sus peleas olímpicas en París, llegó solo a Alemania a los 8 años, "No tuve otra opción que ser fuerte". Probó el fútbol y el baloncesto, pero solo a través del boxeo pudo canalizar sus emociones. Su ídolo deportivo es Mike Tyson, "no muchos tienen un corazón de luchador como el suyo".

Si su carrera profesional no funciona, Tiafack ya ha establecido un segundo pilar profesional con un amigo en un negocio de alquiler de coches. "Nunca quise depender del deporte", dijo en Sky. "En el boxeo, puede pasar algo todos los días. Si dependiera de ello, mi carrera deportiva o mi vida pend

