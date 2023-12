Derek Hough dice que la operación de cráneo de su mujer Hayley Erbert fue un éxito

Hough anunció en las redes sociales que Erbert, que al igual que Hough es bailarina profesional, se sometió a una cirugía de cráneo con éxito esta semana después de una craniectomía de emergencia a principios de este mes.

El juez de "Dancing with the Stars" llevó a Instagram con la actualización, escribiendo: "Con inmenso alivio, gratitud y alegría abrumadora me gustaría compartir que la cirugía de craneoplastia de Hayley se ha completado con éxito según lo previsto."

Continuó: "Mi más sincero agradecimiento al excepcional equipo médico. Su experiencia y sus manos firmes han sido fundamentales en este viaje y han garantizado el éxito de la operación. Especialmente al Dr. Mai, que no sólo realizó la operación, sino que fue quien le salvó la vida hace dos semanas".

Hough dio las gracias a todos los que le enviaron mensajes positivos.

"Estamos profundamente conmovidos por la avalancha de apoyo y oraciones de cada uno de vosotros. Vuestros pensamientos, oraciones y energía positiva han sido una fuente de fuerza y consuelo para nosotros durante este tiempo desafiante", escribió. "Es realmente reconfortante saber cuánto amor y cariño nos rodea".

Según Hough, a Erbert se le había diagnosticado un hematoma craneal por la rotura de un vaso sanguíneo y requirió una craniectomía de urgencia hace dos semanas. Su cirugía de implante craneal fue para "restaurar el cráneo a su forma natural y proteger el cerebro de lesiones", escribió.

Hough añadió: "Esta operación marca un hito importante en la recuperación de mi esposa, y vuestro apoyo ha sido crucial para llegar hasta aquí. Estamos llenos de esperanza y optimismo para el futuro, sabiendo que ella está en el camino de una recuperación completa, rodeada de una comunidad tan cariñosa."

Ambos se casaron en agosto en California.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com