Deportes perdidos de los Juegos Olímpicos de Invierno: Esquiadores de velocidad quemando nieve y piel

Es cierto que los frenos y las curvas habrán limitado la velocidad máxima posible del coche, pero Verstappen, y la F1, encarnan el pináculo de la velocidad automovilística en una industria multimillonaria.

Y sin embargo, armados con nada más que dos esquís, telas de esqueleto y un casco digno de una gira de regreso de Daft Punk, hay seres humanos que se precipitan por las laderas de las montañas más rápido que un coche de F1.

Parpadea y no los verás: los esquiadores de velocidad son algunos de los seres humanos no motorizados más rápidos del planeta.

Caer con estilo

En 2016, el italiano Ivan Origone descendió a toda velocidad por una pista de la estación francesa de La Forêt Blanche, registrando una media de 254,958 km/h en sus últimos 100 metros para establecer un nuevo récord mundial.

Para que nos hagamos una idea, la Federación Mundial de Deportes Aéreos afirma que la velocidad terminal del cuerpo humano en caída libre en una posición estable y con la cabeza hacia abajo oscila entre 240 y 290 km/h (149,13 y 180,2 mph).

No es de extrañar que, aunque el esquí en general es muy popular, el esquí de velocidad sea una vocación muy especializada, especialmente para los esquiadores británicos, dada la relativa escasez de picos nevados.

Sin embargo, Jan Farrell, el esquiador de velocidad británico más laureado del siglo, es la excepción a la regla.

Ganador absoluto de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Esquí (FIS) en la categoría de velocidad 2 en 2014, Farrell tenía la ventaja sobre sus compatriotas británicos de haber vivido en España durante 32 años.

Puede que para muchos España no sea el paraíso de los esquiadores, pero con un 35% del país montañoso y 32 estaciones de esquí, Farrell, de seis años, quedó prendado desde su primera clase en Gavarnie (Francia).

"Cuando era niño, mi forma natural de esquiar era apuntar en línea recta y bajar la colina a toda velocidad, como creo que les ocurre a muchos niños", explica Farrell a CNN Sport.

Cuanto más grandes son, más rápido caen

Una carrera internacional de nueve años llevó a Farrell por todo el mundo, siguiendo el circuito bienal de la Copa del Mundo de la FIS por Andorra, Canadá, Francia, Finlandia y Suecia, además de viajar a Múnich todos los meses para entrenar.

Cuando no estaba volando -literal y figuradamente-, Farrell estaba en el gimnasio, siguiendo un agotador plan de acondicionamiento físico olímpico 300 días al año.

Levantamiento de pesas, sentadillas y peso muerto formaban la columna vertebral de un programa diseñado para desarrollar una musculatura densa. Mientras que los jinetes que montan a caballo tratan de mantenerse lo más ligeros posible, los atletas sobre esquís de velocidad maximizan la fuerza y la pesadez, aunque no sin límites.

"La aerodinámica es la clave, así que no puedes ser grande, tienes que ser compacto y flexible", explica Farrell. "Tienes que entrar en una posición de tuck apretado, y si tienes una gran barriga, eso no es lo ideal.

"Así que pesar mucho, pero también tener músculos fuertes porque tienes que adaptarte al terreno y esquiar la colina, y tienes que ser muy fuerte y preciso en un rango de movimiento muy reducido.

"Si sólo bajas como un bloque, no serías muy rápido".

Chocar y quemar

El acondicionamiento de la fuerza también sirve para otro propósito de vital importancia: sobrevivir a las caídas.

Los peligros de los deportes de motor no necesitan ser esbozados, pero como mínimo, los pilotos van vestidos para minimizar los daños. El mono del piloto de F1 de McLaren, por ejemplo, fabricado con una fibra resistente al calor y a las llamas, puede resistir la exposición al fuego directo durante 15 segundos, con el apoyo de botas y guantes ignífugos.

Los esquiadores de velocidad no tienen esa protección. Con ropa diseñada sólo para la velocidad, las lesiones en caso de accidente pueden ser terribles.

Conmociones cerebrales, fracturas de brazos y piernas... los diagnósticos son infinitos, pero las quemaduras por fricción son las lesiones más frecuentes.

En 2016, durante una carrera de entrenamiento de la Copa del Mundo en Francia, Farrell se estrelló a 216 km/h y derrapó durante unos 1.150 pies (más de tres campos y medio de fútbol), lo que le provocó quemaduras de segundo grado.

Más comúnmente causadas por la exposición directa al fuego y al agua hirviendo, las quemaduras de espesor parcial pueden ser insoportablemente dolorosas, sin embargo, increíblemente, Farrell estaba de vuelta en las pistas de nuevo un día después.

Factor miedo

Con el tiempo, las quemaduras se curaron, pero las secuelas psicológicas perduraron.

Antes imperturbable y sin haber sufrido nunca una caída a tal velocidad, casi de la noche a la mañana la confianza de Farrell se tambaleó, un problema crítico en una disciplina en la que hay poco margen para la duda.

"Siempre digo que mi principal lesión fue la confianza en mí mismo", afirma Farrell. Se me daba bastante bien no estrellarme y no tener miedo, pero después todo cambió".

"La mayoría de los que sufrimos una caída tardamos algún tiempo en recuperarnos. A mí me llevó más de una temporada y tuve que hacer entrenamiento psicológico y replantearme realmente mi forma de esquiar".

Aunque esquiar de forma demasiado agresiva - "dejar que los esquís floten demasiado"- es una de las causas de las caídas, esquiar de forma demasiado conservadora puede ser, paradójicamente, igual de inseguro.

El objetivo del esquí de velocidad, explica Farrell, es disociar la parte superior e inferior del cuerpo, dejando que las piernas se relajen y que sean los esquís los que hagan el trabajo.

El miedo y el exceso de pensamiento pueden tener consecuencias devastadoras, y Farrell dedicó más de un año de trabajo a desentrañar estos problemas.

"Realmente tienes que volver atrás y revisar toda la actitud de por qué estás haciendo esto, qué te asusta y qué te hace ir rápido", explicó Farrell.

"Fue un proceso muy interesante en el que llegué a conocerme mucho mejor como ser humano".

¿Llamada olímpica?

Conquistados los demonios, Farrell volvió a la competición durante varios años antes de anunciar su retirada "temporal" del deporte de élite a principios de 2021 -citando el deseo de pasar tiempo con sus dos hijas pequeñas como motivación clave en su decisión.

Adaptándose a sus piernas de esquí antes de que muchos hayan dado sus primeros pasos, el dúo ya está en camino de ser excelentes esquiadores, pero ¿podrían seguir los pasos de su padre en el esquí de velocidad?

"Esperemos que no", responde Farrell.

"Pueden jugar al tenis, nadar o algo parecido. Algo que implique nieve pero en su formato líquido, como en el agua".

Los compromisos paternales de Farrell completan lo que ya es un apretado calendario, complementando su papel en la Comisión de Atletas de la FIS, su trabajo privado como tutor de jóvenes esquiadores de velocidad de élite que quieren introducirse en el deporte, y su labor benéfica ayudando a niños discapacitados a esquiar.

Mientras Farrell trabaja para mejorar la reputación de la disciplina, la cumbre de los deportes de nieve se acerca con los inminentes Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín, unos Juegos en los que no se exhibirá el esquí de velocidad.

Este deporte sólo ha participado una vez en los Juegos Olímpicos de Invierno -como prueba de demostración masculina y femenina en Albertville 1992- y Farrell cree que, aunque el potencial está ahí, el esquí de velocidad necesita "hacer los deberes" antes de que sea viable su regreso oficial.

Farrell destaca los paralelismos con los saltos de esquí, una prueba presente en el programa de los Juegos desde su creación en 1924, que sigue siendo una faceta popular de la programación a pesar de su relativa escasez en las actividades cotidianas del esquiador.

"Sin duda tiene todos los valores atléticos, el atractivo y la espectacularidad: es muy presentable para unos Juegos Olímpicos de alto nivel", explica Farrell.

"Creo que el deporte tiene que hacer primero sus deberes: conseguir más adeptos y más atletas.

"Todo el mundo sale y le gusta esquiar rápido, pero el esquí de velocidad es una cosa completamente diferente - definitivamente tiene todo lo necesario para los Juegos Olímpicos en teoría - ahora, la base deportiva real necesita crecer".

Hasta que llegue ese día, a Farrell le esperan el trabajo y la paternidad, así como el redescubrimiento de un placer perdido hace mucho tiempo: esquiar sólo por diversión.

La pregunta es: ¿echa de menos la velocidad?

"No, creo que no", responde Farrell, refiriéndose a sus amigos de la F1. "No conducen muy rápido en las carreteras públicas; todos son conductores muy prudentes y relajados".

Tras años en caída libre, Farrell disfruta de la vida en el carril lento.

