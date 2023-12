Deportes perdidos de los Juegos Olímpicos de Invierno: El rápido y peludo mundo de las carreras de perros de trineo

Para la mayoría, el perro es el mejor amigo del hombre.

Pero para unos pocos, también forman parte de un deporte de competición: bienvenidos al mundo de las carreras de trineos tirados por perros.

Debutó como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1932 en Lake Placid y, 90 años después, sigue vivo y ladrando mientras los perros tiran de sus conductores con arnés, o mushers, por circuitos de todo el mundo.

Más popular en las regiones árticas de Norteamérica y Europa, cualquier mención al trineo y a las razas de perros que lo practican - huskies, malamutes y razas nórdicas similares - siempre va acompañada de una asociación con la nieve.

Sin embargo, Matt Hodgson, el primer campeón mundial británico de carreras de perros de trineo de pura raza, es la prueba viviente de que la relativa falta de nieve no es obstáculo para el éxito cuando hay pasión de por medio.

Los pecados capitales

Hodgson, afincado en el sureste de Inglaterra, a veces frío pero raramente ártico, ha desarrollado su fascinación infantil por los perros del lejano norte en Infury Dogs, un equipo de perros de trineo ganador de cinco medallas.

Hodgson cita la novela de 1903 de Jack London La llamada de la selva como una de sus primeras influencias, un interés que rápidamente se convirtió en amor con la llegada de su primer perro, Ranger -un cachorro de Alaskan Malamute- en 2005.

En la actualidad, Hodgson corre con su manada de seis "Pecados Capitales": todos los perros toman su nombre de uno de los siete vicios bíblicos.

Es una etimología que parece extremadamente dura, dado su impecable adiestramiento y talento, por no hablar de su ternura, agravada por la llegada de dos adorables cachorros de perro de Groenlandia, Nimis (gula) y Pride (orgullo), en febrero del año pasado.

Pero hay un método para la locura, explica Hodgson. Hodgson pretendía llamar Envy a su primer perro de trineo, que se suponía hembra, pero tuvo que replanteárselo cuando su perro esquimal canadiense nació macho.

Invidia, origen latino de 'envidia', fue el nombre de sustitución elegido y posteriormente marcó tendencia, aunque Hodgson asegura que "son mis 'pecados capitales', más que ser pecados capitales".

Ciervos que distraen

No hay descanso para los malvados, pues el adiestramiento comienza desde cachorros.

"En primer lugar, son mis mascotas, así que tienen que ser buenos perros en todos los sentidos", explica Hodgson a CNN Sport. Todos los perros asisten a clases de cachorros para fomentar el buen comportamiento y la sociabilidad, sentando las bases para el trineo más adelante.

El adiestramiento se realiza gradualmente a lo largo de un periodo de dos años: después de medio año, se permite a los cachorros correr sueltos junto a los adultos antes de "engancharlos" hacia el final de las carreras unos meses más tarde para que se familiaricen con el arnés.

La progresión gradual es crucial y cada perro varía, afirma Hodgson, pero al cabo de un año los perros pueden empezar a competir a nivel de club. Entre los 15 y los 18 meses, llega el nivel internacional.

El público que recorre los bosques de East Sussex a horas intempestivas puede tener la suerte de ver a los Infury Dogs corriendo en una de estas sesiones, ya que Hodgson tiene permiso para correr en terrenos de Forestry England a determinadas horas (normalmente en periodos de menos tráfico) para cumplir con sus impresionantes cinco o seis días de entrenamiento a la semana.

Es posible que oiga gritos de "¡Haw!" y "¡Gee!" cuando los perros giran a izquierda y derecha, ya que Hodgson, sin riendas ni conexión física con la manada, debe confiar únicamente en órdenes verbales, enseñadas mediante un refuerzo constante.

Si tiene mucha suerte, puede que incluso vea a Hodgson "enrollado alrededor de un árbol" cuando los perros divisan un conejo o un ciervo.

"La mayoría de las veces, hacen caso", ríe Hodgson. "Todo eso forma parte del hecho de que estás corriendo con animales y no con una máquina".

Recuperadores medalla de oro

En competición, sin embargo, los Infury Dogs son máquinas.

Hodgson -que suele competir en carreras "cortas" de hasta ocho kilómetros (casi cinco millas), dependiendo del terreno- ha acumulado cinco medallas para Gran Bretaña desde su primera salida internacional en 2015.

Su momento culminante llegó en 2019, cuando el equipo relativamente inexperto de Infury se alzó con la victoria en el Campeonato Mundial inaugural del Reino Unido, convirtiéndose en el primer campeón mundial de la historia del equipo británico en carreras de perros de trineo de pura raza.

Sin embargo, para Hodgson, autoproclamado "siempre el último" por sus primeras participaciones internacionales, ganar nunca ha sido la prioridad absoluta.

Aunque perturbado por la pandemia -con un viaje a Bélgica en diciembre cancelado tras la oleada de Covid de la variante Omicron-, el deporte ha llevado a Hodgson y a sus perros por todo el mundo.

Si las restricciones de viaje no lo impiden, Suecia acogerá los Campeonatos del Mundo en marzo, con la tentadora perspectiva de competir en el Estadio de Esquí de Östersund.

"Me encantan los perros y a los perros les gusta mucho; si no disfrutaran, no correrían y no sería divertido", afirma Hodgson.

"Me gusta la camaradería, me gustan los elementos sociales y me encanta compartir mi amor por los perros con gente que también ama a los perros. Está bien hacerlo bien, pero eso no es lo principal".

¿Un regreso olímpico?

Ahora, a 10 años del centenario de las carreras de perros de trineo en los Juegos Olímpicos de Invierno como deporte de exhibición, se sigue hablando de la posibilidad de que este deporte regrese algún día a los Juegos.

Hodgson afirma que la Federación Internacional de Deportes con Perros de Trineo (IFSS) ha presentado una petición al Comité Olímpico Internacional (COI), pero tiene sus propias reservas sobre la idoneidad de este deporte para el estatus olímpico, ya que teme que se abra una "caja de Pandora" debido a la logística, las finanzas y la propia naturaleza del deporte.

"Llevar toneladas de perros y viajar desde Norteamérica o desde cualquier parte del mundo es muy caro y no hay dinero para ello", afirma Hodgson.

"Hay tantas distancias, tantas categorías... ¿cuál seleccionas? ¿Van a ser equipos de huskies o equipos de galgos cruzados? ¿Qué distancias van a correr? ¿Refleja el deporte?".

"Luego está la cuestión de: '¿Los Juegos Olímpicos son deporte humano? ¿Se trata realmente de atletismo humano?". añade Hodgson, refiriéndose al prolongado "furor" en torno a los deportes ecuestres en los Juegos.

Sin embargo, en teoría, si se le diera la oportunidad de competir en "su versión" de este deporte, a Hodgson le "encantaría" representar a Gran Bretaña en unos Juegos.

Hasta entonces, Hodgson y sus "pecados capitales" se dedican a correr por los bosques -y algún que otro árbol- de East Sussex.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com