- Deportes acuáticos en lagos y ríos bávaros en contraviento

Deportes acuáticos en los lagos y ríos de Baviera siguen siendo populares. La Policía Fluvial de Baviera ha observado un aumento significativo de los practicantes de Stand-Up Paddle (SUP) en comparación con hace unos años, según un portavoz de la Presidencia de la Policía de Franconia Media. Sin embargo, esto no puede ser cuantificado. La oficina central de la Policía Fluvial de Baviera se encuentra en Núremberg.

Aumento en los deportes acuáticos

Según la Asociación Alemana de Salvamento Acuático (DLRG) en Baviera, el número de SUP, por ejemplo, en el lago Tegernsee y el lago Starnberg, actualmente se encuentra en un nivel muy alto y constante. Al mismo tiempo, es notable que ha habido significativamente más practicantes de kitesurf en los últimos años, especialmente en el lago Ammersee y el lago Starnberg.

Los deportes acuáticos motorizados también pueden celebrar nuevos participantes. Al igual que todos los deportes al aire libre, los deportes acuáticos han experimentado un crecimiento extremo en los años de la corona, dijo Klaus Weber, presidente de la Asociación Bávaro de Yates a Motor. La asociación ha estado creciendo durante años, pero está limitada por la infraestructura insuficiente como puertos y puntos de amarre. Como resultado, hay una gran proporción de entusiastas de los deportes acuáticos no organizados, dijo Weber.

Sin aumento en accidentes y violaciones

A pesar de la popularidad continua del paddle, la vela y la velocidad en el agua, la Policía Fluvial no ha registrado un aumento en los accidentes y violaciones. Por ejemplo, el número de accidentes con barcos deportivos ha remainedo relativamente constante en la baja a media dos cifras en los últimos años, dijo el portavoz de la policía. El número de violaciones en y alrededor de las aguas de Baviera suele estar alrededor de 1.100 al año. En 2023, la Policía Fluvial registró alrededor de 1.700 violaciones, lo que se debe principalmente a un número particularmente alto de violaciones ambientales el año pasado.

Capacitación necesaria para los practicantes de Stand-Up Paddle

Para evitar accidentes y situaciones peligrosas, algunos practicantes de Stand-Up Paddle deberían familiarizarse mejor con su equipo, según la DLRG. "En particular, en el área de los SUP, vemos muy frecuentes necesidades de capacitación", dijo el portavoz de la DLRG. A diferencia de los navegantes o los practicantes de kitesurf, los usuarios de SUP a menudo no han tomado un curso y por lo tanto carecen de conocimientos fundamentales.

Algunos practicantes de deportes acuáticos no llevan un arnés de seguridad y chaleco salvavidas o están en el agua con ropa inapropiada en el otoño y la primavera. "Desafortunadamente, también tenemos que señalar que muchos usuarios no son buenos nadadores y no pueden mantenerse a flote en el agua después de caerse de su SUP".

Además, algunos padres dejan que sus hijos pequeños, incluso bebés, salgan al agua solos con un SUP. Esto representa grandes riesgos. "Los niños deberían ser supervisados en general en el agua".

Lea también: