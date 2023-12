Denzel Washington habla públicamente sobre la bofetada del Oscar a Will Smith

Washington fue invitado y orador en la cumbre de liderazgo del obispo T.D. Jakes el sábado. Durante el debate de dos horas sobre la fe y su galardonada carrera como actor, Washington fue preguntado por la infame bofetada y lo que sucedió después.

"Bueno, hay un dicho cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal", dijo Washington en el video del intercambio publicado en la cuenta verificada de Twitter de Jakes.

"Ya sabes, el diablo dice: 'Oh, no, déjalo en paz, él es mi favorito. No lo molestes'. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez es porque estás tratando de hacer algo bien. Y por la razón que sea, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche".

En los Oscar, Smith subió al escenario y abofeteó a Chris Rock, que presentaba en ese momento, después de que éste hiciera una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

Poco después del incidente, Smith ganó su primer Oscar y ofreció sus disculpas a la Academia y a otras personas por el incidente anterior.

Durante su discurso de agradecimiento, Smith dijo que, antes de ganar, su compañera Washington le había transmitido su sabiduría: "En tu mejor momento ten cuidado, es cuando el diablo viene a por ti".

Washington dijo durante el debate del sábado que él, junto con el actor y productor Tyler Perry, rezaron con Smith tras el incidente.

"Afortunadamente, había gente allí, no sólo yo, sino otros en la brecha", dijo Washington a Jakes. "Tyler Perry vino inmediatamente, justo allí conmigo".

Washington no quiso decir lo que los tres hombres hablaron o rezaron después del incidente.

"¿Quiénes somos nosotros para condenar?" preguntó Washington. "No conozco todos los pormenores de la situación, pero sé que la única solución era rezar".

Smith emitió una disculpa el lunes en un comunicado en Instagram, calificando su comportamiento de "inaceptable e inexcusable."

Fuente: edition.cnn.com