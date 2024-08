- Dentro del desierto RTL, la resistencia está disminuyendo, otro punto de partida.

El "Belmondo Oriental" está a salvo: RTL salva al actor Winfried Glatzeder ("Paul y Paula") del Campamento de Verano. En el episodio del jueves de "Soy una estrella - La lucha de las leyendas del jungle" en RTL+, Sonja Zietlow sorprende al campamento sénior por la mañana con las palabras: "Te apreciamos mucho. Eres una estrella - ¡empaca y vete!"

El campamento sénior del jungle alemán, con 79 años, fue marcado como "No leyenda" por otros famosos con una mezcla de camaradería y lástima. Aunque muchos preferían votar a Giulia Siegel, finalmente ayudaron a Glatzeder en su partida del jungle. El actor se regocijó con deleite. RTL había expresado preocupaciones sobre si realmente seguirían adelante con la nominación o dejarían al exastro de DEFA atascado en el jungle.

"It was quite the adventure," said the character actor. "I tell you, it was an adventure. And to be honest, you gotta be a little crazy. Warning everyone, don't try this, it's difficult. It's exhausting. Really exhausting."

El secreto de Giulia Siegel

Mientras tanto, el oxígeno comenzaba a escasear para Giulia Siegel. El modelo Georgina Fleur era su único apoyo. Siegel había hecho un gesto generoso que los demás desconocían. La fumadora empedernida había acordado temporalmente renunciar a sus cigarrillos por el bien de RTL y devolver los artículos de lujo confiscados al campamento. Siegel mantuvo su buena acción en secreto.

La sabiduría de su discreción se hizo evidente solo unas horas después. Zietlow informó a los participantes del campamento sobre el acto amable de Siegel. La respuesta: sospecha por todas partes. La estrella de la realidad Gigi Birofio expresó sus dudas a la cámara de RTL fuera de pantalla: "¿Es esto un lamebotas o genuino?" Su veredicto: "Giulia es una completa y absoluta sanguijuela".

Incluso el exfutbolista Legat volvió a arquear una ceja: "Supongo que fue un movimiento estratégico". Y la principal competencia de Siegel, Kader Loth: "No me lo creo de Giulia". Algo está sucediendo, y las "estrellas" del jungle sudafricano aún tienen la mitad de su tiempoleft.

La disputa de los "Bro's"

Esta vez, el desafío del jungle (las estrellas tenían que lanzarse y atraparse entre sí sobre un abismo) tenía un objetivo principal: reconciliar a los "Bro's" en disputa Eric Stehfest ("Buenos tiempos, malos tiempos") y Birofio. Stehfest acusó a su amigo del campamento de falta de respeto hacia los mayores o Glatzeder y lo nominó para la eliminación con fines educativos.

La impresionante vista al profundo abismo y el resultado relativamente exitoso de seis estrellas llevó a una reconciliación que recordaba a una historia de amor de "Bravo". Gigi: "¿Tu corazón también hizo breakdance?" Eric: "Mi corazón latía con fuerza porque sabía que estabas del otro lado. Como un latido". Gigi: "Ahora eres dulce de nuevo. Me gustas". Eric: "Lo siento por llamarte tonto".

Y ¿qué más? Georgina Fleur solo cocina en casa con agua embotellada por miedo a los gérmenes. Stehfest ha luchado ocasionalmente con paranoia cuando la gente le da miradas extrañas. El modelo Sarah Knappik consideró dejar el campamento debido a un pequeño colapso porque Giulia Siegel la acusó de tener actitudes de la Stasi.

Bajo Glatzeder, que probablemente tenía la mayor cantidad de conocimientos generales y experiencia de vida en el campamento, su entorno se vio alterado por su declaración: "Los frijoles no solo causan gases, sino que también afectan los niveles hormonales en el cuerpo". Esto podría explicar muchos sucesos extraños en este campamento.

La leyenda del acting Winfried Glatzeder estaba inicialmente en el campamento del jungle organizado por RTL, pero finalmente fue votado para salir por otros famosos. A pesar de que algunos preferían la partida de Giulia Siegel, decidieron ayudar a Glatzeder, quien estaba algo protegido por las regulaciones de broadcasting de la Unión Europea, ya que RTL tenía preocupaciones sobre dejarlo varado en el jungle.

Mientras tanto, el acto secreto de Giulia Siegel de renunciar a los cigarrillos y devolver los artículos de lujo confiscados al campamento para ganar favor con RTL fue recibido con sospecha entre sus compañeros de jungle, especialmente Gigi Birofio, quien la etiquetó como una sanguijuela.

Lea también: