Dentro del ámbito de la dificultad de enfrentarse al Servicio Secreto de EE.UU.

Todo el mundo habla de los errores de ese día en particular", mencionó un agente anterior en referencia al incidente de Butler, Pensilvania. "Y sugiero que los errores del 13 de julio, así como los más recientes en Florida, son indicativos de un problema más profundo en el Servicio Secreto", expresó este agente que se marchó en marzo.

CNN habló con una docena de agentes actuales y anteriores que informaron de una estación de servicio marcada por procedimientos anticuados, problemas profundamente enraizados y un ambiente perjudicial.

La reputación del Servicio Secreto es sinónimo de precisión, cautela y protección. Sin embargo, la situación real es más compleja: un entorno laboral de alta presión y alto riesgo con múltiples obstáculos organizativos y logísticos.

Esto fue lo que enfrentó un equipo de agentes senior del Servicio Secreto destacados en San Francisco para ayudar a supervisar el perímetro de seguridad de una reciente cumbre de líderes de Asia-Pacífico y el presidente Joe Biden.

Uno de estos agentes, que eligió remained anonymous for candidness, le dijo a CNN que el equipo de dos personas a cargo del lugar del evento tenía solo cuatro años de experiencia de campo, lo que se tradujo en mala comunicación y mala gestión de recursos. Al llegar, no hubo briefing previo al evento, no había plan, no había instrucciones sobre el puesto del agente y la comunicación fue mínima hasta que terminó.

"Pasé una semana entera allí sin ver a uno de los agentes del sitio hasta que prácticamente tuve que interceptarla y preguntarle por qué seguíamos de servicio incluso después de que el último protegido se había marchado horas antes", recordó el agente veterano, que lleva casi dos décadas en el Servicio, durante una entrevista con CNN. El agente dejó la agencia unos meses después.

Otro agente senior estaba considerando la jubilación, pero el incidente de San Francisco lo hizo cambiar de opinión y marcharse.

El incidente de San Francisco subraya la profundidad de los problemas de moral baja, agotamiento, personal y retención en la agencia. Según fuentes dentro y fuera de la organización, estos problemas se agravan por una mala dirección tanto en niveles senior como intermedios.

El Servicio Secreto ha estado bajo una gran presión desde el intento de asesinato en Butler, Pensilvania. Esto ha implicado una seguridad mejorada para Trump, eventos más grandes para la vicepresidenta Kamala Harris, la adición de los candidatos a la vicepresidencia Sen. JD Vance y Gov. Tim Walz y sus cónyuges, así como la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana. (El Servicio Secreto está legalmente obligado a proteger a todos los-chief of state mientras están en suelo estadounidense). Además de estas responsabilidades, también están las tareas regulares de proteger a 42 dignatarios -el presidente, la vicepresidenta y sus familias, los candidatos a la presidencia y sus familias, y los expresidentes, entre otros- a tiempo completo y parcial.

El Servicio ha solicitado fondos adicionales al Congreso para fortalecer sus recursos. Se espera que el Congreso apruebe $231 millones adicionales para la agencia a través de una ley de financiación temporal esta semana.

"Desde los eventos del 13 de julio, el Servicio Secreto de EE. UU. ha mejorado nuestro modelo de protección para los protegidos. ... Para mantener esta postura mejorada, necesitamos recursos adicionales para gastos de viaje aumentados, horas extras, activos de seguridad técnica, capacidades de operaciones especiales y gastos de apoyo de socios para mejoras de protección", dijo Anthony Guglielmi, el jefe de comunicaciones del Servicio, en un comunicado a CNN.

"El personal del Servicio Secreto de EE. UU. enfrenta un trabajo increíblemente difícil todos los días y opera en un entorno de amenaza constante y elevado para ejecutar su misión de no fallar. La agencia seguirá comprometida con el apoyo a su personal, incluyendo la defensa de los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva", añadió Guglielmi.

Dificultades de personal

El Servicio ha luchado con la retención y la rotación de empleados, incluso mientras trata de reclutar más agentes para aliviar la carga de trabajo de su personal actual.

Durante una conferencia de prensa la semana pasada, el presidente Joe Biden destacó que el Servicio "necesita más ayuda".

"Lo que quiero dejar claro es que (el Servicio Secreto) necesita más ayuda, y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades si, de hecho, necesitan más personal", dijo Biden, agregando " Todavía están decidiendo si necesitan más personal o no".

El director interino del Servicio, Ronald Rowe, indicó la semana pasada que la agencia estaba encaminada a contratar más de 400 agentes especiales este año, señalando que las solicitudes para unirse al Servicio están "en un nivel récord".

El Servicio tiene aproximadamente 8.100 empleados, según un funcionario del Servicio, que incluye aproximadamente 3.800 agentes especiales, 1.500 oficiales de la División Uniformada, casi 275 personal de ley y orden técnica y más de 2.400 empleados administrativos, profesionales y técnicos.

Durante su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara en julio, la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, informó a los legisladores que la agencia estaba "trabajando hacia un objetivo de alrededor de 9.500 empleados para cumplir con las necesidades futuras y emergentes".

La Casa Blanca está trabajando en encontrar un reemplazo para Cheatle y actualmente está evaluando a posibles candidatos, según una fuente familiarizada con las discusiones. No está claro si se tomará una decisión antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Un funcionario del Servicio dijo que la agencia se centra en la retención mientras implementa una estrategia de

El Servicio Secreto de EE. UU. ocupa el penoso puesto 413 de 459 en la clasificación de los Mejores Lugares para Trabajar en el Gobierno Federal, según una encuesta anual realizada por la organización sin fines de lucro y no partidista Partnership for Public Service y el Boston Consulting Group.

Un agente actual, que habló con CNN bajo condición de anonimato, expresó con franqueza la situación de la agencia: "Hemos visto a muchas personas optar por irse en lugar de jubilarse".

Una fuente de descontento profundo dentro de la plantilla del USSS es la obligación de los agentes seniors de trabajar horas extras sin compensación. Una vez que un agente supera el límite de pago de horas extras más allá de su salario base, continúa trabajando, aunque sin recibir pago.

El funcionario del USSS se negó a proporcionar un recuento exacto de los empleados afectados por esta política. Los límites de pago están definidos por el código de EE. UU. En 2016, el Congreso aprobó una ley y la renovó este año, aumentando el techo de pago a $221,145.

Rowe, el director interino, reconoció el problema en sus recientes declaraciones: "Los hombres y mujeres del Servicio Secreto en este momento se están esforzando más de la cuenta y están enfrentando estos desafíos en este momento".

La escasez de personal se agrava aún más por las circunstancias actuales.

Jonathan Wackrow, exagente del USSS y colaborador de CNN, sugirió que las medidas de protección para todos sus protegidos "deberían mejorarse en general" después del intento de asesinato de Trump en Florida esta semana. "Sin embargo, la realidad indica que no hay nada más que ofrecer", dijo.

La agencia también debe ser "extremadamente cautelosa" ante posibles represalias contra otros protegidos después de los ataques de asesinato contra Trump, advirtió Wackrow, reconociendo que la probabilidad de actos violentos de imitación es "extremadamente alta".

Estrés laboral

En los últimos años, los agentes han asumido roles de alto estrés durante periodos prolongados.

Previamente, se esperaba que los agentes sirvieran en roles de "fase dos" -típicamente deberes de protección- durante aproximadamente tres años, pero esa expectativa ahora se ha prolongado a seis años, reveló el agente.

"Estás siempre alerta, en constante tensión. Imagina esa presión en todo tu cuerpo", dijo el agente actual, destacando los altos niveles de agotamiento entre sus colegas.

"Si te relajas en cualquier momento, puedes perder cosas como lo que sucedió en Florida", agregaron, refiriéndose al segundo intento de asesinato frustrado por un agente en el club de golf de Trump.

La agencia ofrece asesoramiento a corto plazo de profesionales de la salud mental y un programa de apoyo entre pares confidencial.

El ambiente político altamente polarizado de la última década ha puesto presión en una agencia que ha valorado su neutralidad y profundas relaciones con líderes de ambos partidos que protege. Se han planteado preguntas y preocupaciones internas por parte de aliados de Biden al Washington Post durante la transición presidencial concerning the strong personal political loyalty of some USSS agents to Trump, which, sources told CNN, has resulted in issues with assignments.

CNN ha informado anteriormente que la relación entre los Bidens y la agencia era "combustible" al comienzo de la administración, exacerbada por "incidentes mordaces" con dos de las mascotas de la primera familia y horarios desafiantes. Un portavoz del USSS negó cualquier informe de tensiones entre el Servicio Secreto y los Bidens.

"Nunca antes habíamos sido políticos de una manera partidista", dijo un agente veterano.

"Lo más importante era que el protegido confiara en nosotros, pero no se trataba de política", agregaron, notando que la polarización ha contribuido a una pérdida de orgullo y profesionalismo internamente.

La alta tasa de deserción ha causado una brecha de experiencia, según Wackrow, una de las causas fundamentales del intento de asesinato de Butler. Un panel bipartidista del Senado está previsto para publicar un informe intermedio el miércoles que refleja graves lapsus en la preparación y comunicación en el mitin de Trump en Butler.

Varias fuentes sugieren que la moral está en su punto más bajo.

"La protección es tanto un arte como una ciencia, y si no entiendes el arte y los matices de construir un sitio y elaborar la logística y planificación del sitio, puede ser perjudicial desde una perspectiva de seguridad, pero también desde la perspectiva de la moral y el personal", dijo Wackrow.

Los agentes actuales y former

Lea también: