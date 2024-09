Dentro de una singular vivienda de Delhi, se desentraña una extensa crónica de la historia india que abarca varios siglos.

En su apogeo, Chandni Chowk era un barrio que suscitaba admiración y asombro.

Establecido en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan, mostraba la opulencia del otrora poderoso Imperio Mogol, rápidamente conquistando un lugar como uno de los distritos más codiciados de la India, donde la élite y los influyentes residían en mansiones elegantes.

En la actualidad, esta sección de la ciudad antigua de Delhi ofrece un ambiente diferente, atrayendo a los visitantes a una animada escena de comida callejera. Si bien las vestigios arquitectónicos de su antigua prosperidad aún son evidentes, las suntuosas residencias de los ricos han desaparecido, transformándose en hoteles u otras propiedades comerciales, y sus antiguos habitantes hace tiempo que se han ido.

Sin embargo, Ajay Parshed, ahora de 80 años, sigue siendo una excepción.

Un hombre de fuerza inquebrantable, Parshed ocupa el patio de su mansión ancestral de 120 habitaciones, casi como la única figura que queda entre las ruinas de los antiguos habitantes de Chandni Chowk, valientemente preservando la grandeza de una época pasada.

En sus palabras, "Es la única mansión viviente en la histórica calle de Chandni Chowk". Parshed desciende de Chunna Mal, un prestamista y hombre de negocios que construyó la mansión en 1864, como revela la placa de plata en el pasillo de la casa.

Aunque Parshed se aferra al legado de sus antepasados, gran parte del encanto de los siglos anteriores ha desaparecido. La mayoría de las habitaciones de la mansión están abandonadas y sin usar, y las antigüedades dentro de ellas se cubren de polvo.

De los 32 herederos de Chunna Mal, solo Parshed y su familia de diez aún residen. Sin embargo, él sigue siendo el único defensor de mantener la propiedad.

"La familia quiere vender, pero yo me opongo", admite. "He tratado de reunir a todos". Parshed espera evitar que la mansión se convierta en un hotel.

Parshed también cuenta historias del esplendor de la calle, mencionando una piscina octogonal que reflejaría la luna en sus aguas. De ahí el nombre Chandni Chowk: "Cruce de la Luna".

El Imperio Mogol, que surgió en el siglo XVI y controló gran parte del subcontinente indio antes de declinar y desintegrarse en 1857, contribuyó significativamente al rico patrimonio cultural y arquitectónico de la India.

En Delhi, estos hitos históricos incluyen la Tumba de Humayun, la Mezquita Jama, y el Fuerte Viejo. La ciudad vecina de Agra estaba adornada con la Mezquita Taj Mahal, una maravilla arquitectónica que atrae a miles de visitantes diariamente, reconocida como una de las siete maravillas del mundo.

Chandni Chowk también se convirtió en parte de la nueva capital de Shah Jahan, Shahjahanabad - o la antigua Delhi, como se conoció más tarde.

Desafortunadamente, muchos sectores de esta calle sufrieron destrucción durante el levantamiento de 1857, cuando los residentes se rebelaron contra el dominio británico. Los británicos reprimieron la rebelión, poniendo así fin al dominio mogol en Delhi y marcando el inicio del Raj británico.

Sin embargo, mansiones como la que pertenecía a la familia de Chunna Mal permanecieron intactas. "Chunna Mal apoyó a los británicos", señala Parshed, "y como resultado, disfrutamos de numerosos privilegios".

Chunna Mal, revela además, fue nombrado primer comisionado municipal de Delhi.

Hoy, la mansión de Parshed representa una mezcla del esplendor del siglo XVII y los cambios que lo están moldeando o haciendo que se olvide.

El Cruce de la Luna

La vastedad sombría en el interior de la mansión espaciosa contrasta marcadamente con el ambiente bullicioso de la calle Chandni Chowk de la actualidad.

La calle más antigua de la ciudad se encuentra en la entrada de la Ciudadela Roja de la era mogol, donde el primer ministro de la India supervisa la ceremonia anual de izado de la bandera del Día de la Independencia, y se extiende 1400 yardas hasta la Mezquita Fatehpuri del siglo XVII.

Una mezcla de hombres de negocios, rickshaws de ciclo y compradores que llegan a comprar ropa, joyería o saborear la deliciosa comida callejera abarrotan el área, atrayendo a miles de turistas y visitantes diariamente.

Para Rameen Khan, fundador de City Tales, que organiza paseos y tours por la historia en y alrededor de Delhi, la importancia de esta calle va más allá de sus ofrecimientos físicos.

“Esta calle encarna más de tres siglos y medio de la historia de la India”, dice. "Sus rincones y recovecos preservan la historia de la India, sin ser notados ni apreciados, aunque sirven como testimonio de la evolución del pasado de la India".

Según Khan, una vez había una piscina octogonal que centelleaba con la reflexión de la luna en este lugar, dando a la vecindario su nombre: Chandni Chowk, o "Cruce de la Luna".

“Dado su esplendor”, concluye Khan, "es adecuado que toda la calle se nombre en su honor".

Uniendo historia y fe

No es solo el intrincado tapiz de la historia lo que se entrelaza aquí en este trozo de la antigua Delhi. Multiple casas de adoración coexisten en Chandni Chowk: un templo jainista, un templo hindú, una mezquita, un santuario sij y una iglesia baptista.

“Esto ilustra la capacidad de la India para coexistir pacíficamente a pesar de sus numerosos desafíos”, señala Khan.

Sheetal Saxena, de 23 años, una ama de casa local, sonríe, "El hecho de que este lugar acoja a cualquiera y a todos es lo que lo hace verdaderamente representativo de la India".

Durante un período de declive del Imperio Mogol, un noble del ejército construyó un templo dedicado a Shiva en la década de 1760. Como señala Khan, "Se puede ver que otros grupos estaban gaining poder en ese momento, y construir un templo tan cerca del trono mogol es un testimonio de eso".

Al otro lado de la calle se encuentra la Iglesia Bautista Central, que data de la época colonial británica. Según Khan, la iglesia original fue destruida durante el levantamiento de 1857 y luego reconstruida. Los viajeros que la buscan pueden encontrar inscripciones de oraciones y mandamientos escritos en urdu en losas de color dorado en su interior.

Otro vestigio del declinante Imperio Mogol se puede encontrar en la Mezquita Dorada, donde Nader Shah, el emperador persa, ordenó un saqueo de Delhi en 1793.

Cerca de allí, un santuario Sikh marca el lugar donde uno de los 10 gurús que fundaron la fe fue asesinado. Durante la era mogol, era una estación de policía. Después de que los mogoles perdieran el poder, los sikh construyeron su templo - llamado gurdwara - en este sitio.

Para Khan, estos edificios sirven como un recordatorio de las diversas eras que ha experimentado el vecindario.

Avanzando hacia el futuro

Los locales atribuyen el reciente aumento de la popularidad de Chandni Chowk a la renovación del área por parte del gobierno local, que included the banning of all traffic except for rickshaws, the construction of new red sandstone walkways, and the planting of more trees to create a pedestrian zone.

Sin embargo, algunos argumentan que aún hay mucho trabajo por hacer. Dilip Saxena, un jubilado de por vida del lugar, señala que el área más allá de la calle principal está plagada de suciedad, inundaciones monzónicas y incendios en edificios. Él cree que el estado residencial del vecindario está siendo erosionado.

"Cuando crecí aquí, había 13 casas en el área alrededor de mi casa. Ahora solo hay dos. La gente ha vendido sus propiedades y las ha convertido en establecimientos comerciales, mudándose", dice Saxena.

Uno de esos establecimientos comerciales es un nuevo centro comercial ubicado a 100 yardas de Chandni Chowk.

"Hay una preocupación de que el encanto de este lugar del pasado puede ser olvidado o alterado con el paso del tiempo a medida que pasan las generaciones", señala Saxena.

"¿Detendrán en el centro comercial, o construirán muchos más? ¿Quién sabe?", pregunta.

Para Ajay Parshed, este desarrollo es principalmente para turistas, no para los que viven en el área. "Pueden prohibir los vehículos, pero ¿qué pasa con las emergencias médicas para nosotros, los residentes?"

A pesar de esto, Parshed no tiene planes de mudarse. "Esta es la rica historia de mi familia. No puedo ni siquiera imaginarme yéndome", dice.

