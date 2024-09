Demandas excesivas de los huéspedes y incidentes peculiares

Dentro de santuarios privados: Hoteles revelan sus experiencias de pedido más extraordinarias en la habitación

Parece que los huéspedes están cada vez más exigentes, como lo demuestra un nuevo informe de Hotels.com. Este informe revela algunas de las solicitudes más extrañas de servicio en la habitación hechas a sus socios hoteleros en todo el mundo.

Entre las más extrañas se encuentran una bañera llena de Evian para la rutina de baño de un niño, un menú personalizado sin alérgenos para una mascota y solicitudes separadas para tostadas quemadas, leche de cabra fresca y 2 kilos de plátanos.

El informe también menciona la demanda de un high-five de un miembro del personal del hotel como confirmación de que se recibió su solicitud de servicio en la habitación.

En un hotel de Nueva York, las cosas dieron un giro erótico durante el Mes de Concienciación sobre la Salud Sexual cuando se presentó un paquete "Cápsula de Autoamor". Este paquete incluía todo lo que uno podría necesitar para una velada romántica en solitario. Saber más aquí.

Viajeros con ética cuestionable

Hay una razón de peso para no ensuciar, como lo demostró un turista que rompió las reglas del Servicio de Parques Nacionales y tiró una bolsa de Cheetos en una cueva de Nuevo México. Este acto causó "daños mundiales" al frágil ecosistema microbiano en las Cavernas de Carlsbad.

En Hawái, las escaleras de Haiku, cerradas desde 1987, siguen atrayendo a individuos aventureros que arriesgan sus vidas para visitarlas. Recently, fourteen people were arrested for illegally accessing these dangerous stairs, which are not only hazardous to visitors but also threaten the preservation of resources naturales.

Volar puede ser difícil para el medio ambiente, y se debe minimizar el desperdicio. Un pasajero disruptivo que causó que un vuelo fuera desviado el año pasado tuvo que pagar un precio alto, incluyendo más de $5,000 en costos de combustible.

En la costa de Georgia, sin embargo, ha habido algún "descargue" positivo. Dos vagones de tren del metro de Atlanta han sido hundidos en el Océano Atlántico y ahora sirven como hogar para peces, tortugas marinas y coral. Ni siquiera son los objetos más extraños que se pueden encontrar en lo que se conoce como Arrecife Artificial L.

Colisiones y cancelaciones

Un avión regional CRJ 900 de Delta colisionó con un Airbus A350 de Delta mientras ambos estaban taxiando para el despegue en el aeropuerto de Atlanta. El avión regional perdió su sección de cola, pero todos los pasajeros resultaron ilesos y fueron puestos en vuelos alternativos.

El barco de crucero Villa Vie Odyssey estaba previsto para zarpar en mayo en un crucero "sin fin" alrededor del mundo, donde el sol nunca se pone. Sin embargo, más de tres meses después, los primeros pasajeros aún están atascados en el puerto de salida.

El itinerario de nueve meses del crucero Ultimate World Cruise de Royal Caribbean fue menos ambicioso, pero incluso él enfrentó desafíos. Este viaje se convirtió en el centro de una tormenta en las redes sociales.

Destinos románticos y programas de recompensas

Anne Marie Hagerty ha viajado a más de 25 países en busca del amor. Comparte sus pensamientos sobre los destinos más románticos, incluyendo Inglaterra y Argentina.

Si Hagerty encuentra a su alma gemela, podría estar interesada en estos paquetes de luna de miel económicos. CNN Underscored, una guía de revisiones de productos y recomendaciones propiedad de CNN, ha reunido estas opciones asequibles.

Para tener en cuenta

Estos son los mejores programas de recompensas de aerolíneas del mundo, según Point.me.

Ofrecen claridad en un paisaje cada vez más confuso.

Una ciudad española está instando a los turistas británicos a mantenerse vestidos.

Se trata de "respeto e higiene".

Los viajeros europeos tendrán que pagar para entrar en el Reino Unido en 2025.

Pero no sus vecinos de al lado. Eso es la "suerte de los irlandeses".

Ella invitó a un extraño a unirse a ella de vacaciones en Italia.

"Fue de cero a cien, muy, muy rápido".

