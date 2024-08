Dennis Schröder lleva "Unhappy End" a su sombrero

Los jugadores de baloncesto alemanes estuvieron a punto de lograr su tercera medalla en tres años. A pesar de todo, el mandato del entrenador saliente Gordon Herbert fue un gran éxito. Ahora, el baloncesto alemán se encuentra entre los más fuertes del mundo, algo que hace poco tiempo era impensable.

"Por supuesto, todos estamos decepcionados", dijo Dennis Schröder sin dudarlo en la conferencia de prensa después de la derrota 83:93 contra Serbia en el partido por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. "En primer lugar, tenemos que agradecer al entrenador por todo lo que ha hecho por la Federación Alemana de Baloncesto y el equipo nacional. Ha contribuido a la cultura. La diversión, la atmósfera en el vestuario - él la creó. Empezó eso hace tres años. En tres años, hemos ganado dos medallas. Por supuesto, queríamos la tercera, pero hemos logrado algo que nadie había hecho antes. Realmente apreciamos eso. En este momento, todos estamos tristes, pero tenemos que mirar hacia adelante."

Un equipo nacional de baloncesto alemán nunca había llegado tan lejos en los Juegos Olímpicos. El partido contra Serbia fue el último de Gordon Herbert como entrenador principal. Tomará el mando del FC Bayern. Después de que el canadiense de 65 años hubiera aplaudido con sus jugadores y los oponentes y hubiera dejado la pista en el Paris Bercy Arena por última vez, se sentó visiblemente abatido ante los reporteros reunidos y resumió: "Todo en la vida llega a su fin en algún momento. Por supuesto, este no es el final que queríamos. Pero estos chicos han dado su corazón y su alma durante tres años. Esto fue una verdadera familia. Enhorabuena a Serbia. Lo siento, Francia, pero este fue el mejor equipo que enfrentamos en estos Juegos Olímpicos."

El partido temprano a las 11 de la mañana jugó mejor en las manos del equipo del entrenador Svetislav Pesic. A diferencia de la final del Mundial de 2023, en la que el equipo alemán aún logró triumphar, Pesic ahora podía contar con el tres veces MVP de la NBA Nikola Jokic y su punto regular Vasilije Micic. El agudo tirador Bogdan Bogdanovic estaba en su mejor forma, como lo estuvo el año pasado.

Superados en el Partido por la Medalla de Bronce

El trío de la liga profesional norteamericana dominó desde el principio y puso a Serbia en el camino hacia la victoria con un primer cuarto de 30:21. El equipo balcánico bloqueó la zona en defensa y obligó a Alemania a intentos de larga distancia que rara vez entraban. Los campeones del mundo estaban ocho puntos detrás al descanso (38:46). Una racha personal de 7:0 de Aleksa Avramovic en el tercer cuarto selló la victoria (45:64), y el equipo DBB no pudo recuperarse.

Jokic registró el quinto triple-doble en la historia olímpica (19 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias), Micic anotó 19 puntos y Bogdanovic anotó 16, siendo los máximos anotadores de Serbia, que ganó su segunda medalla olímpica (después de la plata en 2016) y le dio a Pesic un regalo de cumpleaños anticipado.

Franz (18 puntos) y Moritz Wagner (16) fueron los máximos anotadores de Alemania. Schröder anotó 13 puntos y seis asistencias pero también tuvo seis pérdidas de balón: "Podría haber jugado un mejor juego. Eso es culpa mía. Debí haber traído más energía. Solo ser un mejor base, asegurarme de que todos estén en el lugar correcto, sí... Ese juego es culpa mía."

Seguramente había más en juego. Tal vez no contra Serbia, y possibly not en a final against the eventual Olympic champions USA. But overall, yes. Germany had squandered the chance of at least a silver medal against France in the semi-finals on Thursday, leaving it with previously unknown weaknesses. The 69:73 defeat stung, and it seemed to have broken the collective spirit of this previously untouchable team. "The semi-final, that really bit us in the ass", said Herbert in the end. "I told the players that we could have won it. But I think we shouldn't forget what we've achieved in the past three years. We've played brilliantly, given our all."

Germany's 13 consecutive victories at an international tournament, since winning bronze at EuroBasket 2022, had radically changed perceptions of German basketball. The fact that the two defeats at the end, against two of the world's best teams, were interpreted and discussed as so disappointing speaks volumes. Herbert had set a goal of winning three medals in three years when he took office after the Tokyo Olympics in 2021. What was then met with shock, skepticism, and even laughter by DBB officials and fans, has since become a new reality. This is Herbert's achievement, who has established the most successful era of German basketball through excellent leadership, clear communication in all areas, and the courage to dream big.

"We've shown that Germany is one of the best basketball nations in the world", says Schröder, whom Herbert appointed as captain in his first act - a masterstroke, as it turned out. "In the last three years, I've played a kind of basketball I've never experienced in my career before. These guys in the locker room, no ego, everyone's only thinking about winning. Just guys with strong character, high IQ, obviously talented basketball players. We've won two medals. Last year we won the World Cup. We wanted to achieve more this year, but sometimes you can't get everything you want in life."

Porque la DBB, a diferencia de todas las naciones importantes del baloncesto, rechaza categóricamente un doble papel, y Herbert pronto asumirá el cargo en FC Bayern, se necesitará encontrar un sucesor. "Sí, estoy un poco triste porque se acabó. Fue un viaje increíble durante los últimos tres años con chicos y personas fantásticas. Cada entrenador sueña con trabajar con jugadores así". Cualquiera que asuma el puesto tendrá un gran desafío por delante. "Eso es realmente difícil de superar", comentó Schröder. "El entrenador ha hecho un trabajo fantástico en los últimos tres años y nos ha unido. Escuché que algo ya estaba en marcha antes del partido, así que no teníamos nada que decir al respecto. No lo sé. Pregunta difícil. Ellos harán lo correcto. Espero que consigamos a alguien como Gordie que pueda ayudarnos a construir sobre lo que hemos logrado".

¿Llegará una gran renovación próximamente?

El próximo entrenador nacional asumirá un equipo que permanecerá en gran medida intacto. El capitán Schröder ya ha anunciado que quiere seguir jugando, "hasta los 40. Ese es mi objetivo. Espero que todos mis chicos del vestuario decidan volver y jugar. Porque si juego hasta los 40, ellos pueden jugar hasta los 37, 38 y hacerlo algo especial". Los jugadores más antiguos del equipo son Niels Giffey (33), Daniel Theis (32), Johannes Voigtmann y Maodo Lo (ambos 31).

Simultáneamente, hay mucho talento en camino y se ha hecho un gran trabajo en los últimos años. El equipo nacional sub-18 ganó el EuroBasket la semana pasada. Franz Wagner, que anotó un total de 111 puntos, el segundo mejor en estos juegos, es uno de los mejores jóvenes jugadores del mundo a los 22 años. Justus Hollatz, que ganó la Copa del Mundo con este equipo, solo tiene 23 años. Tristan Da Silva (también 23), el hermano menor del jugador nacional Oscar Da Silva (25), debutará en la NBA la próxima temporada con los Orlando Magic, junto con los hermanos Wagner. Isaiah Hartenstein, que acaba de firmar un nuevo contrato de $87 millones con los Oklahoma City Thunder después de su mejor temporada profesional, solo tiene 26 años.

Alemania se ha establecido como uno de los mejores equipos del mundo bajo Herbert. Los últimos tres años no deberían ser una excepción, sino el comienzo de una historia de éxito sostenido. No solo Schröder, que fue seleccionado junto a Jokic, Victor Wembanyama, LeBron James y Steph Curry para los equipos All-Olympics 2024, cree que esto es más que realista: "El equipo sub-18 ganó el Campeonato Europeo, Tristan da Silva acaba de unirse a la liga, Hartenstein - aún tenemos muchos chicos jóvenes que pueden jugar. El futuro del baloncesto alemán parece brillante".

A pesar de la decepción de no lograr una medalla de bronce por tercer año consecutivo, Dennis Schröder reconoció las contribuciones significativas de Gordon Herbert a la Federación Alemana de Baloncesto y al equipo nacional. "No voy a culpar a nadie", dijo Schröder, enfatizando el esfuerzo colectivo y la cultura positiva que Herbert había establecido.

Después de la pérdida del partido por la medalla de bronce, la atención se centró en el futuro del baloncesto alemán. "No voy a pensar en la jubilación todavía", declaró Schröder, expresando su compromiso de continuar su carrera y ayudar al equipo a construir sobre sus éxitos bajo el liderazgo de Herbert.

Lea también: