Acertando con un gol y una asistencia en su primer partido - perfección. Deniz Undav habla sobre su "día fantástico" después de un empate a 2:2 contra Holanda.

Llevando la camiseta de la selección alemana con el número 13 de Thomas Müller, Deniz Undav, el delantero de 28 años del VfB Stuttgart, celebró su primer gol internacional en el Amsterdam Arena como un recuerdo. Después del empate de Alemania contra los Países Bajos en la Liga de las Naciones, Undav compartió sus sentimientos: "Mi esposa y mi hija atesorarán esto como un souvenir de mi primer gol internacional".

"Estoy caminando sobre zapatos grandes", dijo sobre su nuevo número. "Pero creo que puedo estar a la altura de las expectativas", declaró Undav con confianza. Su debut en el once inicial, marcando un gol y dando una asistencia, fue un hito importante en su cuarta aparición, habiendo salido del banquillo en tres ocasiones anteriores. "Estoy emocionado. Siempre he querido marcar. Y finalmente lo hice", dijo sonriendo en RTL.

Su naturaleza habladora y su sentido del humor, similar al de "Radio Müller", fue otra de sus características uniqueness. "Soy hablador, hago reír a la gente, solo quiero mantener las cosas ligeras y disfrutar de la vida, ese es mi lema", dijo riendo.

Sin embargo, Undav no es solo un hablador carismático, sino también un jugador dinámico whose technical flaws offer him a fresh perspective on the field. En el minuto 38, marcó el empate desde diez metros con un disparo arriesgado y bajo. Exhibit A. Pronto llegó su segunda acto. Lo describió como una "asistencia desordenada", confesando que había intentado disparar el balón en lugar de eso. El balón se escapó, encontrando su camino a Joshua Kimmich, quien capitalizó la situación para marcar el liderazgo de 2:1 antes del descanso.

"Fue un día fantástico para mí", dijo Undav después del pitido final, habiendo jugado durante 64 minutos como el único newcomer, reemplazando al lesionado Niclas Füllkrug.

Undav había estado ansioso por su oportunidad. Sus impresionantes actuaciones en los entrenamientos habían llamado la atención del capitán. Kimmich elogió a Undav por aprovechar su oportunidad y adaptarse rápidamente, a pesar de los desafíos iniciales. "Aprecio a los jugadores que tienen una fuerte reclamación en su puesto y lo respaldan cuando se les da la oportunidad. Undaz ciertamente lo hizo", dijo Kimmich.

