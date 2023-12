Denis Shapovalov pide medidas más duras contra los abucheadores tras su victoria en el Abierto de Italia

Durante el segundo set de su victoria por 7-6, 3-6 y 6-3 contra el italiano Lorenzo Sonego en Roma, Shapovalov recibió un punto de penalización después de cruzar la red para mostrar al árbitro una pelota marcada en la pista.

El incidente provocó abucheos en el estadio, y Shapovalov interrumpió brevemente sus protestas al árbitro para gritar "cállate la boca" a un aficionado.

"Me estaba diciendo que saliera de la pista, que me fuera, haciéndome señas para que me fuera. Intentaba meterme mano o algo así", declaró Shapovalov en rueda de prensa, según Reuters.

"Creo que el árbitro sólo tiene que vigilar si un jugador menciona algo.

"La razón por la que no expulsaron al alborotador fue porque el árbitro me dijo que no había visto lo que pasó. Es muy comprensible. Creo que después no le quitó ojo de encima. No me molestó después de eso".

Shapovalov, que se enfrentará a Nikoloz Basilashvili en la siguiente ronda del Abierto de Italia, se disculpó después con el árbitro por haber perdido la calma.

Añadió que el tenis podría ser más estricto con los alborotadores y adoptar un enfoque similar al de la NBA.

"Son bastante estrictos, la seguridad y todo eso, para que (los aficionados) no crucen la línea. Si lo hacen, los expulsan de inmediato", dijo Shapovalov.

