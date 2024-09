- Demuestra afecto sincero y se preocupa por su ex cónyuge.

Durante aproximadamente siete años, la popular pareja de Hollywood, Jennifer Aniston (55) y Justin Theroux (53), han vivido separados después de su ruptura pública. A diferencia de varias otras relaciones de celebridades que terminaron en escándalo, su separación fue cordial y amistosa, como lo demuestra la reciente entrevista de Theroux con "The Times".

Él compartió que Aniston sigue siendo muy valorada para él y que siente un fuerte instinto protector hacia ella. Este sentimiento podría haberse intensificado recientemente después de que Aniston tuvo una discusión pública con la candidata a vicepresidenta de Donald Trump (78), J.D. Vance (40). Un video resurgido del pasado de Vance complica las cosas, en el que criticó al gobierno de EE. UU. por estar dirigido por "un grupo de mujeres sin hijos que son infelices y tratan de impedir que los demás sean felices también".

Aniston, quien también es sin hijos, respondió a las duras palabras de Vance expresando su esperanza de que su hija pueda tener hijos en el futuro: "Solo puedo decir... Sr. Vance, espero que su hija pueda tener la bendición de tener hijos en el futuro". Theroux elogió la réplica rápida de Aniston, diciendo: "Ella habló por sí misma, como debería haber hecho".

Demostrando temple

Recientemente, Justin Theroux ha llamado la atención de todos con el estreno de su película "Beetlejuice Beetlejuice" en Venecia. Lo acompañó a este gran evento su nueva pareja, Nicole Brydon Bloom (30) -o ¿ya es su prometida? El anillo notable en su dedo parece sugerirlo. Esta fue su segunda aparición en la alfombra roja juntos, después de haber hecho su debut oficial como pareja en los Oscars en marzo.

Sin embargo, una boda aún podría estar a años de distancia: Theroux estuvo con Aniston desde 2015 hasta 2018, habiendo pedido su mano casi tres años antes. En febrero de 2018, ambos emitieron un comunicado conjunto anunciando su separación, que había tenido lugar al final del año anterior. "Aún estamos comprometidos a mantener el profundo respeto y amor que sentimos el uno por el otro", dijeron en ese momento, y parece que han logrado mantenerlo así hasta ahora.

