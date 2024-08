Demi Moore mostrando su resistencia hacia los quejados de Hollywood.

Cuando Demi Moore presume su figura en un traje de baño a los 40, desata un escándalo. Esto lleva a la actriz a una crisis existencial. La preferencia por lo joven de la industria cinematográfica es desafiada por la actriz de 61 años a través de imágenes atrevidas.

"Estoy emocionada!", celebra Demi Moore en Instagram. Después de su icónica portada de la revista "Interview" US en 1996, ahora protagoniza la edición de septiembre actual. La ex pareja de Bruce Willis fue captada por Saint Laurent, Gucci o Bottega Veneta en elegantes outfits. Es difícil creer que Moore tiene 61 años en las sensuales fotos. Una imagen muestra a Moore sentada en una silla con las piernas abiertas, revelando su slip de seda color champán. Lleva una chaqueta negra con una línea de hombros impactante y mira tentadoramente a la cámara. Moore irradia un atractivo cautivador.

En una entrevista con la ganadora del Oscar Michelle Yeoh para la revista, la actriz de 61 años confiesa que no se sintió sexy en Hollywood hace dos décadas. El catalizador fue una escena en bikini en "Charlie's Angels: Full Throttle". De repente, Moore se enfrentó a la realidad de que su cuerpo era un tema de debate a nivel mundial.

Las normas de belleza de Hollywood pesaron más en Moore en sus 40 años en comparación con ahora, comparte: "Había protagonizado 'Charlie's Angels' y había numerosos comentarios sobre esa escena en bikini. Se discutía a menudo cómo me veía. Luego me di cuenta de que parecía que no había espacio para mí en la industria". No se sintió completamente fuera de lugar, pero su edad se sintió como un obstáculo: "Fue más que me sentía como que no soy 20, no soy 30, pero tampoco se me ve como la 'figura maternal' en la industria".

"¿Por qué una mujer de 60 años no puede ser atractiva?"

Su entrevistadora de 62 años, Yeoh, está de acuerdo: "Hollywood es duro con las mujeres de nuestra edad. No puedes encontrar guiones o roles que te apelen. O eres la madre o ya no se te considera atractiva. Piensas: ¿Por qué una mujer de 45 años, de 50 años o de 60 años no puede ser atractiva?"

Yeoh, quien recibió un Oscar por su papel en "Everything Everywhere All at Once", cree que esta percepción está evolucionando, en parte gracias a mujeres como Moore y ellas mismas: "Porque personas como tú y yo no aceptamos esto".

Intrigantemente, la próxima película de Demi Moore, "The Substance", que se estrenará en septiembre, aborda el tema de la obsesión por la juventud en Hollywood. Ella interpreta a una actriz que crea una versión más joven de sí misma utilizando una droga experimental, interpretada por la actriz en ascenso Margaret Qualley.

