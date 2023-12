Demaryius Thomas, ex receptor estrella de la NFL, tenía ETC cuando murió, según sus padres

Katina Stuckey Smith y Bobby Thomas dijeron que el diagnóstico se produjo después de un examen del cerebro de su hijo tras su muerte en diciembre, según un comunicado de prensa de la Concussion Legacy Foundation.

Smith y Thomas dijeron a ABC News que su hijo de 33 años murió de un paro cardíaco causado por un trastorno convulsivo que lo llevó a retirarse del fútbol en junio de 2021.

La ETC, conocida como encefalopatía traumática crónica, se produce cuando el cerebro comienza a degenerarse probablemente debido a repetidos traumatismos craneoencefálicos, según la Clínica Mayo. Se ha detectado en los cerebros de personas que practican fútbol americano y otros deportes de contacto, según la clínica, y actualmente el diagnóstico sólo es posible mediante autopsia, estudiando secciones del cerebro.

La Dra. Ann McKee, profesora de neurología y patología del Centro de ETC de la Universidad de Boston, estudió el cerebro de Thomas y realizó el diagnóstico.

"Encontramos lo que hemos visto en tantos otros jugadores menores de 34 años", dijo McKee a ABC News. "Sobre la base de múltiples lesiones en los lóbulos frontales y el lóbulo temporal están comenzando la degeneración de áreas más profundas del cerebro. Se le diagnosticó ETC, estadio dos".

Y añadió: "La ETC en sí no causa la muerte. Uno no muere de ETC. ...Lo que hace la ETC es cambiar tu comportamiento y tu personalidad".

Los padres de Thomas dijeron a ABC News que vieron a su hijo lidiar con muchos síntomas de ETC en los meses previos a su muerte, como paranoia, pérdida de memoria y frecuentes dolores de cabeza.

"Su estado de ánimo cambiaba, y también se aislaba a veces", dijo Smith. "Decía: 'Mamá, no sé qué le pasa a mi cuerpo. Tengo que recuperarme'. Y decía: 'Ya no me siento yo mismo'".

Cuando los médicos empezaron a explicar los efectos secundarios de la ETC, el padre de Thomas dijo que "empezaron a sonar campanas".

"Cuando lo dijeron, pensé: 'Tío, él hacía eso... Él también hacía eso'". recordó Bobby Thomas a ABC News.

Smith dijo que decidieron donar el cerebro de Thomas para su estudio porque es lo que él hubiera querido.

"Al principio, no quería hacerlo. Estaba en contra", dijo Smith. "Pero luego recordé una conversación que tuvimos DT y yo en la que él dijo: 'Mamá, si alguna vez me pasa algo, quiero poder ayudar a otros jugadores'".

Thomas está considerado uno de los mejores receptores de la historia de los Denver Broncos. Pasó la mayor parte de su carrera en Denver, donde ganó dos campeonatos de la AFC y la Super Bowl 50. La estrella de la NFL también fue seleccionado para varios Pro Bowls y es el segundo receptor de yardas de la historia de los Broncos.

Thomas fue traspasado a los Houston Texans durante la temporada 2018 y más tarde terminó su carrera con los New York Jets.

CNN se ha comunicado con la NFL con respecto al diagnóstico de Thomas.

Aya Elamroussi y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.

