Delicias de América y más

Delicias culinarias de clase mundial de los Estados Unidos, con las ofertas de pizza de primer nivel a nivel mundial.

Desde el rico y sabroso gumbo de Luisiana hasta el poke hawaiano y el sencillo pero satisfactorio sándwich de mantequilla de maní y jelly, los Estados Unidos están llenos de platos deliciosos. CNN Travel ha seleccionado 20 de estas opciones que hacen agua la boca - ¿están tus favoritos en esta lista?

Y no es solo la cocina estadounidense la que está causando revuelo. Los premios 50 Top Pizza Awards, con sede en Italia, recently announced its 2024 winners, and surprise, surprise - el campeón no era de Nápoles ni Roma, sino de un local de pizza en el Lower East Side de Manhattan.

Hablando de victorias inesperadas, la residente de Virginia, Jane Satow, se mudó a la región francesa del sur de Provence, famosa por sus campos de lavanda y la cocina mediterránea, y estableció una escuela de cocina que enseña a los locales franceses el arte de hacer platos locales.

Conectando el Mundo

Hace seis décadas, Japón introdujo el primer tren de alta velocidad, desatando una revolución ferroviaria a nivel mundial. Ahora, China está dando un paso al frente y revolucionando el viaje en tren una vez más con sus trenes Maglev, capaces de alcanzar velocidades de hasta casi 400 mph (640 kph).

Mientras tanto, las compañías ferroviarias europeas están tratando de inaugurar una nueva era de trenes nocturnos, con nuevas rutas, tarifas más bajas y alojamientos lujosos en juego. Desafortunadamente, estos ambiciosos planes se han encontrado con obstáculos.

Desafortunadamente, las opciones de viaje interurbano asequibles pueden estar enfrentando la extinción en los Estados Unidos, ya que las estaciones de autobuses Greyhound están cerrando a nivel nacional. Chicago, actualmente al borde de perder su último terminal de autobuses interurbanos, representa una amenaza significativa para la libertad de viaje de muchos pasajeros de bajos ingresos, mayores y minorías con opciones de transporte limitadas.

El Companion Ideal del Hombre

Volar en primera clase, completo con mantas de lujo, golosinas y un spa a bordo? Aullidos de alegría de este crítico canino! Bark Air, una nueva aerolínea dirigida a perros y sus compañeros humanos, cobra una cantidad astronómica de $8,000 por un billete de ida internacional para una pareja de peludos y humanos. Echa un vistazo aquí.

Para aquellos que prefieren un viaje más terre-à-terre, un par de aventureros australianos emprendieron un tour en moto alrededor del mundo con su querido mascota. Su historia de mochileros marcada por la tragedia se suavizó con sus tres perros rescatados recién adoptados, que enfrentaron sus propios obstáculos antes de unirse a la familia viajera.

Antes de sumergirnos en esta historia emocionante, los lectores podrían wanting to check out esta colección de máscaras waterproof mejor calificadas, revisadas por CNN Underscored, su fuente principal para recomendaciones de productos.

Detrás de Escenas en la Fontana di Trevi

Con su apariencia majestuosa, la Fontana di Trevi de Roma es uno de los monumentos más venerados en una de las ciudades más admiradas del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene su agua? Mira este video para descubrir los secretos detrás de su fuente de agua antigua.

En Caso de que Te lo Perdiste

El "crucero sin fin" no está exactamente ganando en primeras impresiones.

Después de un retraso de cuatro meses, finalmente zarpó - ¡solo para detenerse de nuevo! - y ahora finalmente está en camino.

El hijo de una estrella de televisión emprendió un viaje europeo sin niñera.

¡Que comiencen los ataques!

El público solo tiene unos pocos días más para votar en el concurso Fat Bear de 2024.

Un conflicto oso-oso retrasó la revelación de este año's bracket.

Un instructor de vuelo está reconvirtiendo aviones de reacción en hogares elegantes.

Ahora puedes alquilar estas casas únicas de avión-convertido en su escuela de vuelo de Alaska.

Los oficiales de turismo en regiones afectadas por tormentas han emitido avisos de viaje.

El huracán Helene apuntó a la temporada de follaje otoñal, popular entre los turistas.

Lea también: