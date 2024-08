0:1 contra Estados Unidos - Del sueño del oro: las mujeres de la DFB juegan por el bronce olímpico

Horst Hrubesch abrazó a cada uno de sus decepcionados jugadores, ofreciendo consuelo. A pesar de la fiera resistencia y las tácticas clever, el equipo nacional de Alemania no logró llegar a la final olímpica en París, cayendo ante Estados Unidos en las semifinales. Sophia Smith marcó el gol ganador en el minuto 95, asegurando una victoria por 1:0 para los cuatro veces ganadores de la medalla de oro después del tiempo extra. Sin la capitana Alexandra Popp y la delantera Lea Schüller, el equipo dirigido por Hrubesch luchó, pero ahora espera ganar la medalla de bronce en el partido por el tercer lugar en Lyon el viernes.

"It's shit. Creo que apenas concedimos nada hoy. Perder el partido de una sola oportunidad es extremadamente amargo", dijo Laura Freigang, quien había fallado en un cabezazo justo antes del final del tiempo extra. Admitió haber llorado brevemente. "Lo mejor es que hay un partido por el bronce en tres días. Por supuesto, todos estamos decepcionados esta noche. No es fácil de tragar. Pero ahora estamos aún más determinados a ganar una medalla. Aún no ha terminado. Todavía podemos ganar algo", dijo la jugadora de Frankfurt.

¿Pueden las mujeres del DFB ganar su cuarta medalla de bronce?

El oponente en el partido por el tercer lugar será el perdedor del partido entre los campeones del mundo España y Brasil. Las mujeres alemanas han ganado el bronce tres veces antes: en 2000, 2004 y 2008. "No deberíamos volver con las manos vacías", había dicho Hrubesch a sus jugadores antes de la semifinal. El hombre de 73 años y su equipo habían esperado continuar su gira por Francia hasta París y el Village Olímpico. Pero Smith frustró sus esperanzas. A pesar de aprender de su défaite de 1:4 ante Estados Unidos en la fase de grupos, las mujeres alemanas no pudieron llegar a la final.

La ausencia de Popp (enfermedad) y Schüller (inflamación del tendón patelar) fue anunciada por el DFB solo unas horas antes del partido. "Los 120 minutos me sacaron todo, y desafortunadamente estaba muy susceptible a una infección", escribió Popp en Instagram, refiriéndose al partido de cuartos de final contra Canadá. La mujer de 33 años es la única jugadoraRemaining player from the gold-winning team in Rio de Janeiro 2016. "Estaré animando a las chicas desde la cama del hotel", agregó.

Lena Oberdorf, la jugadora lesionada, vio el partido desde las gradas detrás del banquillo alemán. La jugadora de 22 años de clase mundial había sido descartada para los Juegos Olímpicos con una lesión del ligamento cruzado y del ligamento colateral medial justo antes del torneo. Sus compañeros de equipo a menudo levantaban su jersey con el número seis frente a las cámaras. Como invitada VIP, llegó al hotel el día del partido con un grueso soporte y muletas.

Popp había reemplazado a Oberdorf en el mediocampo durante el torneo hasta ahora. Ahora, Sydney Lohmann de Múnich comenzó en su lugar. Nicole Anyomi fue nombrada como reemplazo de la tres veces goleadora del torneo Schüller y jugó desde el principio.

Marina Hegering fue la roca defensiva al comenzar, teniendo dificultades contra los rápidos delanteros de Estados Unidos, especialmente Trinity Rodman, hija del exastro de la NBA Dennis Rodman, que causó estragos en el ala derecha. Configuró a Rose Lavelle después de cuatro minutos, pero la portera Ann-Katrin Berger tuvo suerte de que el disparo fuera central.

Hegering luego detuvo repetidamente a los atacantes estadounidenses, incluso usando faltas tácticas cuando era necesario. Las mujeres alemanas se enterraron y controlaron en gran medida a los cuatro veces campeones del mundo hasta el descanso. Jule Brand incluso probó a Alissa Naeher con una carrera en solitario en el minuto 24.

Acerca de la rápida jugadora de Wolfsburgo, el equipo nacional de mujeres de Alemania continuó ejerciendo presión después del descanso, lanzando ataques punzantes repetidamente. El tiro de advertencia de la capitana Giulia Gwinn después de una hora subrayó la creciente confianza del equipo de Hrubesch.

Mallory Swanson causó un susto poco después, rodeando a la portera Berger pero golpeando el poste exterior. De lo contrario, los estadounidenses lucharon por ideas. Hrubesch hizo entrar a su compañero de Eintracht Laura Freigang por la fatigada Anyomi. Pronto después, la capitana Hegering también tuvo que salir lesionada. La presión de Estados Unidos aumentó de nuevo. Y al comienzo del tiempo extra, Smith superó a la perhaps demasiado temprano corriendo Berger, chutando el balón por encima de la izquierda. Diez minutos después, el atacante falló la oportunidad de poner el 2:0. En las etapas finales, Laura Freigang falló en su oportunidad de empatar.

